Delegowanie sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Jak czytamy w komunikacie na stronie resortu sprawiedliwości, oferta dotyczy także asesorów sądowych, starszych referendarzy sądowych, referendarzy sądowych, starszych asystentów sędziów, asystentów sędziów sądów administracyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Ministerstwo zastrzega, że rozmowy zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami, a co więcej nie refunduje kosztów dojazdu kandydatów na rozmowę.

Co przysługuje z tytułu delegacji

Sędzia (asesor sądowy) i referendarz sądowy (starszy referendarz sądowy) delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości ma prawo do:

1. wynagrodzenia zasadniczego przysługującego mu na zajmowanym stanowisku oraz dodatku za długoletnią pracę,

2. dodatku funkcyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 151),

3. dodatku specjalnego w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Minister Sprawiedliwości przyznaje ten dodatek w wysokości uwzględniającej charakter pracy i zakresu wykonywanych zadań, dodatek przyznawany jest na czas określony, a w indywidualnych przypadkach – także na czas nieokreślony,

4. jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości, niż miejscowość w której znajduje się miejsce służbowe delegowanego, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, delegowanemu w okresie delegowania, jako pracownikowi w podróży służbowej, przysługują następujące należności, rekompensujące niedogodności wynikające z delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby:

a) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z następujących form:

- zwrotu kosztów faktycznie poniesionych – w wysokości określonej w fakturze (aktualnie zwrot kosztów określonych w fakturze nie może przekraczać kwoty 3.200 zł),

- miesięcznego ryczałtu – w kwocie nie wyższej niż 78% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c, która aktualnie wynosi 2.700 zł,

b) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju;

c) ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;

d) diet, o których mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;

e) zwrotu kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów, stanowiących własność pracownika, do celów służbowych, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;

Świadczenia i należności, o których mowa w pkt a i b, nie przysługują w wypadkach, gdy odległość od miejscowości w której delegowany ma miejsce stałego zamieszkania do miejscowości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że organ powołany do kierowania jednostką do której delegowanie następuje, na wniosek delegowanego uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd delegowanego do miejscowości delegowania.

Delegowany, któremu nie przysługują świadczenia i należności, o których mowa w pkt a i b, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania

w wysokości nie wyższej niż równowartość przejazdu środkami komunikacji kolejowej lub innym środkiem komunikacji publicznej, z uwzględnieniem przysługującej delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Asystent sędziego (starszy asystent sędziego) delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości ma prawo do świadczeń wskazanych w pkt od 1 do 4 przy czym wysokość dodatku funkcyjnego określa § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy (Dz. U. Nr 36 poz. 187).