Strategiczny zwrot partii w sprawie Unii - komentuje Michał Kolanko

Po raz pierwszy PiS decyduje się na merytoryczne zmiany w ustawach sšdowych. Sukcesem rzšdu Morawieckiego będzie tylko zamknięcie sprawy art. 7.

Od kilku dni oficjalnie i nieoficjalnie politycy PiS sugerowali, że możliwe sš korekty w ustawach sšdowych, by umożliwić Brukseli wycofanie się z dalszego toku procedury z art. 7. Zmiany dajš polityczny tlen Mateuszowi Morawieckiemu, który po trudnych 100 dniach bardzo potrzebuje realnego sukcesu w sferze międzynarodowej. Politycy PiS przekonywali, że zmiana premiera dokonała się ze względu koniecznoœć poprawienia relacji Polski na arenie międzynarodowej. Biała księga, którš rzšd zaprezentował Brukseli, nie mogła wystarczyć do zablokowania potencjalnego głosowania w ramach art. 7. – Sukcesem dyplomatycznym premiera Morawieckiego jest, że dzisiaj w Radzie do spraw Ogólnych nie ma większoœci, która by głosowała przeciwko Polsce – mówił w œrodę na antenie TVN 24 Konrad Szymański, wiceszef MSZ. Ale w dyplomacji nie można być niczego pewnym na 100 procent. Hipotetyczne przejœcie do kolejnego etapu procedury byłoby dla Morawieckiego katastrofš, odczytano by je jako całkowitš klęskę jego premierostwa. Na to Nowogrodzka – inwestujšc wczeœniej dużo politycznego kapitału w skomplikowany i niezrozumiały wewnętrznie proces zmiany premiera – nie może sobie pozwolić. Pewnoœć daje PiS tylko zawieszenie całej procedury i odwołanie głosowania. To można było osišgnšć tylko za pomocš realnych ustępstw w ustawach. Dlatego w czwartek PiS zaproponowało pierwsze modyfikacje. Z naszych informacji wynika, że wkrótce mogš pojawić się kolejne, dotyczšce m.in. skargi nadzwyczajnej. A to był jeden z flagowych pomysłów prezydenta Andrzeja Dudy, lansowany przez niego w ubiegłym roku. Dlatego zmiany, które proponuje PiS, wpłynš na stabilnoœć całego obozu rzšdzšcego. Zwłaszcza na relacje między najważniejszymi oœrodkami władzy. Bo to jasne, że w dłuższej perspektywie mogš osłabić Zbigniewa Ziobrę. Nie muszš się też podobać oœrodkowi prezydenckiemu, jeœli z reform będš systematycznie odkrawane elementy, na których prezydentowi Dudzie bardzo zależało. Ale PiS nie ma wyjœcia. Jak pokazały wydarzenia ostatnich tygodni, zmiany w sšdownictwie wpływajš nie tylko na wizerunek Polski w Europie czy też procesy polityczne w Brukseli, ale i na decyzje sšdów w krajach Unii. To zaœ póŸniej mogłoby zaszkodzić realizacji planu Morawieckiego oraz przycišganiu do Polski inwestycji. A PiS na tym bardzo zależy. Nie oznacza to oczywiœcie, że plan, którego szczegóły sš teraz finalizowane, się powiedzie. Jak wynika z naszych informacji, w cišgu kilku dni Nowogrodzka ma podjšć ostateczne decyzje. Wiele będzie zależało od tego, jak Komisja Europejska przyjmie wysyłane jej sygnały. PiS po 15 kwietnia ma rozpoczšć ofensywę „w terenie". Wtedy też poznamy kandydatów do władz w największych miastach. Start kampanii samorzšdowej w warunkach zakończenia sporu z Komisjš byłby dobrym poczštkiem na drodze do politycznego odbicia. Bo politycy partii rzšdzšcej dobrze zdajš sobie sprawę, że takie odbicie jest teraz im bardzo potrzebne.