Papierowe ustępstwa PiS - plany dot. złagodzenia reformy sądownictwa komentuje Tomasz Pietryga

Papierowe ustępstwa PiS - plany dot. złagodzenia reformy sšdownictwa komentuje Tomasz Pietryga Fotolia

Pomysły PiS na złagodzenie niektórych reform przeprowadzonych w sšdach majš służyć kontrolowaniu sporu o praworzšdnoœć toczonego od dwóch lat z Brukselš. Prawo i Sprawiedliwoœć, najpierw przedstawiajšc w Brukseli białš księgę, a teraz zapowiadajšc projekty łagodzšce reformy, chce stworzyć Mateuszowi Morawieckiemu przestrzeń do swobodniejszego działania na arenie unijnej. I jest to dobrze przemyœlane, sygnał o skłonnoœci do kompromisu wypuszczono w czasie trwania wizyty premiera w Belgii.