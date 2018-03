Samobój strzelony wiertarką - komentuje Wojciech Tumidalski

Trudno się pogodzić z wyrokiem Sšdu Najwyższego, który w pištek złagodził karę orzeczonš w pierwszej instancji sędziemu ze Szczecina za kradzież drobnej częœci wiertarki w markecie budowlanym. Sędzia ten, choć ukradł drobiazg wart 8 zł, nie wyleci z zawodu, ale będzie nadal sšdził innych. Za karę przez dwa lata będzie miał obniżone uposażenie. Niestety to samobójczy gol Sšdu Najwyższego pod koniec jego działalnoœci w dotychczasowym stanie prawnym.

Owszem, liczona w złotówkach kara wyniesie jakieœ 50 tysięcy. Żaden zwykły obywatel nie zostałby tak surowo ukarany. Groziłoby mu za to pewnie 100 zł mandatu. Ale z drugiej strony tym wyrokiem Sšd Najwyższy właœnie zezwolił na to, aby sędziš była osoba, którš można nazwać złodziejem. To ogromny cios wizerunkowy dla Trzeciej Władzy, która dotšd skutecznie mogła odpierać zarzuty niesłusznie stawiane jej np. w kampanii Sprawiedliwe Sšdy.

Wyrok tym trudniej zrozumieć, że zupełnie niedawno ten sam Sšd Najwyższy – choć w innym składzie – uniewinnił sędziego Mirosława Topyłę z Żyrardowa obwinionego o zabranie z lady stacji paliw banknotu 50 zł. Topyła tak samo jak sędzia ze Szczecina w pierwszej instancji został wydalony z zawodu. SN w jego wypadku uznał jednak, że nie była to kradzież, a przypadek spowodowany roztargnieniem. Sšd jasno mówił, że nie ma możliwoœci by sędziowski łańcuch z orłem nosił ktoœ, kto dopuœcił się zuchwałej kradzieży – bo tak należałoby zakwalifikować ten czyn.

Ale w wypadku sędziego ze Szczecina SN nie stwierdził omyłki, roztargnienia czy innej podobnej sytuacji. Ocenił jedynie, że kara usunięcia z zawodu była zbyt surowa za coœ tak drobnego. Czy na pewno? Czy gdyby osoba skazana za takie wykroczenie miała zostać asesorem, a potem sędziš, ktokolwiek wyraziłby na to zgodę? Z pewnoœciš minister sprawiedliwoœci i Krajowa Rada Sšdownictwa stwierdziłyby, że taki ktoœ nie ma moralnych kwalifikacji do bycia sędziš. Idę o zakład, że tak by powiedział każdy minister i każda KRS – niezależnie od tego, kto pełniłby te funkcje.