Iustitia odpowiedziała na zarzuty z tzw. białej księgi wymiaru sprawiedliwości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia odpowiada rzšdowi na zarzuty z tzw. białej księgi wymiaru sprawiedliwoœci.

W 30 punktach stowarzyszenie rozprawia się z każdym z zarzutów z rzšdowej księgi. Sporo miejsca sędziowie poœwięcili zaufaniu społecznemu do wymiaru sprawiedliwoœci. Rzšd pisze, że jest niskie. „Tylko 24 proc. obywateli uważało jeszcze niedawno, że sšdy sš niezależne, a sędziowie niezawiœli ťzawszeŤ lub ťw zdecydowanej większoœci orzeczeńŤ. Sami sędziowie też dostrzegajš problemy; ponad 1/3 uważała, że decyzje o awansie zawodowym opierały się wyłšcznie na kryteriach merytorycznych, a nie na innych powodach" – pisze rzšd.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Co na to Iustita? „Wyniki badań dobrano wybiórczo i ťpod tezęŤ" – piszš i podajš, że wœród osób, których ocena wymiaru sprawiedliwoœci wynika z osobistych doœwiadczeń, 50 proc. ma o sšdach zdanie pozytywne wobec 45 proc. negatywnych.

Niskie zaufanie do wymiaru sprawiedliwoœci, zdaniem Iustitii, wišże się z niskim w Polsce zaufaniem do systemu prawnego, którego przyczynš jest inflacja prawa. I podaje, że w 2017 r. uchwalono w Polsce 27 118 stron maszynopisu nowych aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw i rozporzšdzeń). Było to o 15 proc. mniej niż w poprzednim, rekordowym roku, kiedy opublikowano 30–32 tysięcy stron nowych aktów prawnych.

Dodatkowo, według rankingu World Justice Project 2017–2018, polskie sšdownictwo może się pochwalić dobrym wynikiem na skali braku korupcji (wartoœć wskaŸnika 0,86, gdzie 1 oznacza sytuację idealnš). Na przeciwnym biegunie znajduje się zaœ władza ustawodawcza ze wskaŸnikiem 0,52.

Jeżeli pokusić się o próbę wskazania, co według sędziów wpływa na ich niezawisłoœć, to należy sięgnšć do badań przeprowadzonych przez Europejskš Sieć Rad Sšdownictwa. W badaniu, w którym 1/3 sędziów w Polsce miała wštpliwoœci co do merytorycznych kryteriów awansu, najgorzej kryterium to ocenili sędziowie hiszpańscy. 74 proc z nich uznało, że w ich kraju powołuje się sędziów na podstawie innych kryteriów niż doœwiadczenie oraz kompetencje, i aż 84 proc. skrytykowało pod tym względem procedury awansu. Tymczasem minister sprawiedliwoœci właœnie Hiszpanię stawia za wzór do naœladowania przy reformowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwoœci. Š?