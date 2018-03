Biała księga reform w sądach - co w niej jest

Rzšd nie wycofa się ze zmian, skrytykuje za to postawę polskich sędziów wobec nich.

Zobacz pełnš wersję "Białej księgi"

Poniżej dalsza częœć artykułu

„Rzeczpospolita" nieoficjalnie dotarła do szczegółów białej księgi wymiaru sprawiedliwoœci, którš w czwartek ma przedstawić premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claude'em Junckerem w Brukseli.

– To dokument opisujšcy zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwoœci – informuje rzeczniczka rzšdu Joanna Kopcińska. Szczegółów jednak zdradzać nie chce. Wiadomo, że nie powstał on w Ministerstwie Sprawiedliwoœci.

Tajne materiały

Nieoficjalnie dowiedzieliœmy się, że księga ma przekonać Komisję, że zmiany i reformy były konieczne. Znajdš się w niej więc informacje o przyczynach reformy Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi m.in. o wybór sędziów przed upływem kadencji przez dzisiejszš opozycję. Za zmianami w Krajowej Radzie Sšdownictwa ma przemawiać m.in. niereprezentatywnoœć dotychczasowej Rady, zbyt mało w niej było sędziów rejonowych; niejasne reguły wyboru kandydatów czy brak współpracy z rzšdem i torpedowanie niemal wszystkich propozycji przygotowanych w MS. Wœród argumentów znaleŸć ma się też przykład z jesieni 2017 r., kiedy to swojš decyzjš w sprawie asesorów KRS niemal przekreœliła sędziowskš karierę ponad 260 młodych prawników po egzaminie sędziowskim. I jeszcze reforma Sšdu Najwyższego. W tej sprawie Mateusz Morawiecki nie zmienia zdania.

– W SN orzeka co najmniej dziesięciu, a raczej parunastu sędziów, którzy w stanie wojennym wydawali wyroki na działaczy Solidarnoœci – takš opinię premier prezentował za granicš już nieraz i tak ma być także tym razem. Morawiecki ma przekonywać Komisję, że reforma wymiaru sprawiedliwoœci ma służyć jego niezawisłoœci i transparentnoœci.

Nie jesteœmy sami

Spory fragment białej księgi ma dotyczyć prezentacji konkretnych zmian wprowadzonych przez PiS i ich zestawienia oraz porównania ze zmianami wprowadzanymi na Zachodzie. Pojawiać się majš przykłady rozwišzań, które zostały wprowadzone w Polsce, a które już funkcjonujš w innych krajach UE, np. losowanie składów orzekajšcych. Rzšd podkreœla, że tak jest już np. w Niemczech.

Kolejny przykład zmiany, która ma swój odpowiednik w UE, dotyczy nowych zasad wyboru sędziów-członków KRS. W Hiszpanii sędziów do tamtejszej rady sšdownictwa wybierajš posłowie większoœciš trzech pištych głosów spoœród 25 kandydatów. Premier ma przekonywać, że skopiowaliœmy to doœwiadczenie po to właœnie, aby nikt nie mógł nam stawiać zarzutów, że te rozwišzania sš nie europejskie.

W prezentacji pojawić się też majš przykłady patologii w wymiarze sprawiedliwoœci i łagodnych kar dyscyplinarnych. To ma być argument za powołaniem w SN Izby Dyscyplinarnej z ławnikami i szerokim spektrum działania – dotyczyć ma bowiem nie tylko sędziów, ale i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Mowa ma też być o efektywnoœci wymiaru sprawiedliwoœci i celu zmian.

Takš wymowę raportu krytykujš organizacje sędziowskie.

– Premier powinien stawić się przed Komisjš Europejskš i przyznać, że polski rzšd popełnił błšd, przeprosić za skutki i obiecać zmiany zgodne z konstytucjš – mówi „Rz" sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. I wyjaœnia, że ma na myœli reformę TK i wprowadzenie do niego trzech sędziów dublerów, KRS i jej całkowite upolitycznienie, a także zmiany w SN i sšdach powszechnych. Jego zdaniem premierowi nie będzie łatwo przekonać KE do zmian w Polsce.

–Tam nie pomogš propagandowe sztuczki, które stosuje się w kraju – uważa Przymusiński i zapewnia, że urzędnicy KE czytajš przepisy i sš bardzo dobrze zorientowani w ich treœci oraz konsekwencjach funkcjonowania. Z kolei Beata Morawiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis uważa, że gdyby premier był szczery, to powinien przyznać się do zniszczenia wymiaru sprawiedliwoœci.

– Nic innego niż to, co znamy, pojawić się nie może – uważa sędzia Morawiec. Wypowiadanie się krytycznie o sprawnoœci pracy sędziów uważa za nieuczciwe. – To minister paraliżuje nam pracę – twierdzi. I podaje przykład nieobsadzanych od dwóch lat wakatów i coraz częstsze odmowy na proœby sędziów o możliwoœć kontynuowania orzekania po osišgnięciu wieku emerytalnego. Š?

Zmiany wprowadzone przez PiS

- Od listopada 2015 r. do grudnia 2016 r. uchwalono szeœć tzw. ustaw naprawczych dotyczšcych Trybunału Konstytucyjnego. 19 grudnia upłynęła kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, prezydent powierzył pełnienie obowišzków prezesa TK Julii Przyłębskiej.

- od maja 2016 r. MS przymierzało się do reformy Krajowej Rady Sšdownictwa. Po wecie prezydenta 17 stycznia 2018 r. zmiany weszły w życie. Nowych sędziów-członków z politycznym poparciem właœnie wybrał Sejm.

- w 2016 r. ruszyły przygotowania do reformy Sšdu Najwyższego. Na skutek prezydenckiego weta 2 kwietnia 2018 r. zmiany wejdš w życie. W SN pojawiš się dwie nowe Izby: Dyscyplinarna oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Będzie też nowa instytucja – skarga nadzwyczajna.