Piętnastka sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa już wybrana

Dziewięciu kandydatów do KRS ma poparcie PiS, a szeœciu – Kukiz'15.

Na stronie sejmowej ukazał się wykaz 15 kandydatów na członków Krajowej Rady Sšdownictwa, którzy uzyskali poparcie PiS oraz Kukiz'15.

Na liœcie tej znaleŸli się: Dariusz Drajewicz, sędzia SR dla Warszawy-Mokotowa (poparcie PiS); Jarosław Dudzicz, SR w Słubicach; Grzegorz Furmankiewicz, SR w Jaœle (poparcie Kukiz'15); Marek Jaskulski, SR Poznań Stare Miasto (Kukiz'15); Joanna Kołodziej-Michałowicz, SR w Słupsku (Kukiz'15); Jędrzej Kondek, SR dla m.st. Warszawy (Kukiz'15); Teresa Kurcyusz-Furmanik, WSA w Gliwicach (poparcie PiS); Ewa Łšpińska, SR w Jaworznie (PiS); Zbigniew Łupina, SR w Biłgoraju (Kukiz'15); Leszek Mazur, SO w Częstochowie (PiS); Maciej Mitera, SR dla Warszawy-Woli (Kukiz '15); Maciej Nawacki, SR w Olsztynie (PiS); Dagmara Pawełczyk-Woicka, prezes SO w Krakowie (PiS); Rafał Puchalski, SR w Jarosławiu (PiS); Paweł Styrna SR w Wieliczce (PiS).

W sobotę na nadzwyczajnym posiedzeniu, w odpowiedzi na opublikowanš listę kandydatów do nowej KRS, spotkała się obecna Rada. Podziękowała obywatelom i sędziom, którzy dbajš o niezawisłoœć i szanujš trójpodział władzy. Był też apel o niekandydowanie do nowej KRS. To ostatnia szansa przed wtorkowym głosowaniem.