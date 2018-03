Wybory do KRS: Siedmiu trędowatych z „Iustitii” - komentuje Marek Domagalski Fotolia.com

Ostatnia uchwała „Iustitii” w sprawie wydalenia z jej grona siedmiu sędziów kandydujšcych do KRS każe zapytać nie o to, czy to jest polityka, bo to jest polityka w wykonaniu działaczy sędziowskich. Skłania natomiast do pytania czy państwo, konstytucja mogš tolerować takš presję jednych sędziów na drugich? Traktowanie częœci sędziów jak trędowatych.