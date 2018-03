Wybory do KRS - Marek Jaskulski: Sędziowie bez partyjnej dyscypliny

W pewnym momencie nadzór ministerialny realizowany przez sędziów był tak intensywny, że zamiast na orzekaniu wszyscy skupiali się na nadzorowaniu - mówi sędzia Marek Jaskulski, kandydat do Krajowej Rady Sšdownictwa.

Zebranie delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wezwało pana uchwałš do natychmiastowego ustšpienia z funkcji członka komisji rewizyjnej. Nie zareagował pan, nie zmienił decyzji o kandydowaniu. Jest pan zdeterminowany?

Marek Jaskulski, sędzia Sšdu Rejonowego Poznań-Stare Miasto: Od chwili zgłoszenia odmawiałem wypowiedzi dla mediów. Dziœ jednak zdecydowałem się przerwać milczenie. Przyglšdam się prezentacji kandydatów w „Rzeczpospolitej" i widzę, że jako jedyna zapewnia transparentne warunki wypowiedzi. A przechodzšc do pytania... Moja kandydatura jest wynikiem interpretacji art. 187 konstytucji, którš uważam za słusznš i nie jestem w tym odosobniony. Od dziesięciu lat interesuję się działalnoœciš KRS. Mojš uwagę zwrócił absolutnie niedemokratyczny dobór członków Rady wskazanych w pkt 2 ust. 1 art. 187 konstytucji w ostatnim ćwierćwieczu. Kiedy więc pojawiła się szansa na zmiany, uznałem, że chcę wzišć w nich czynny udział. Nie twierdzę, że nowela KRS jest idealna, ale nie można zmarnować szansy na zmiany. Rozmawiałem z ok. 50 sędziami w Wielkopolsce, z której pochodzę, i 29 poparło mojš kandydaturę. To mnie przekonało, że trzeba przerwać ten marazm. Na tym polega odpowiedzialnoœć.

Zrezygnuje pan z członkostwa w Iustiti?

Nie wiem, czy zostanę członkiem nowej KRS. Jeœli tak się stanie, to nie mam pewnoœci, czy nowe obowišzki nie będš się kłóciły z mojš funkcjš w komisji rewizyjnej. Jeœli tak, to zrezygnuję. Co do członkostwa w Iustitii, to od lat dla niej pracuję, włożyłem w tę działalnoœć mnóstwo czasu i serca i fakt, że mam nieco inny poglšd na pewne sprawy, nie jest powodem, by to wszystko zaprzepaœcić. Zresztš w stowarzyszeniu często się różniliœmy, ale to nie powód, by odchodzić. Ponadto uważam, że w tej instytucji, a zwłaszcza w stowarzyszeniach sędziowskich, nie powinny obowišzywać reguły zbliżone do „dyscypliny partyjnej" ani być nadmiernie eksponowane wštki polityczne czy tematy przynależne zwišzkom zawodowym.

Może pan zostać wyrzucony...

Takie działanie nie przystoi sędziom i œwiadczy o niezgodzie na czyjšœ niezależnoœć. Liczę się z tym, że mogę zostać wykluczony, ale jeœli już, to nie decyzjš centrali, tylko oddziału Wielkopolska. Mam nadzieję, że gdy emocje opadnš, przyjdzie czas na racjonalne decyzje, a ja przecież w radzie chcę prezentować postulaty, z którymi od lat Iustitia nie mogła się przebić. Przykro mi przeciwstawiać się stanowisku stowarzyszenia. Nie widzę jednak innego wyjœcia, cenniejszy jest dla mnie pluralizm poglšdów i odpowiedzialnoœć. Uważam, że z powodu odmiennych poglšdów na zapis konstytucji nie można wykluczać nikogo ze stowarzyszenia.

Podobajš się panu zmiany w SN?

Trzeba zrobić wszystko, by trafili do niego najlepsi sędziowie. Nie możemy obrażać się na zmiany. Nieobecni nie majš racji. A co do zmian, jako praktyk i jako sędzia tzw. pierwszej linii niechętnie podchodzę do instytucji skargi nadzwyczajnej. Ale przyjmuję, że może przynieœć pożyteczne rozwišzania. Może być jedynš œcieżkš ratunku dla osób w beznadziejnej sytuacji. Mieliœmy w latach 90. wiele trudnych spraw, prywatyzację, zasiedzenia. Z pewnoœciš popełniono błędy. Jeœli uznano, że przyszedł czas, by je naprawić, to niech tak będzie, choć dla nas oznacza to więcej pracy.

A pana zdaniem Trybunał działa sprawnie?

Nie œledziłem reformy TK. To skomplikowana sprawa. Trzeba mu dać czas i pozwolić spokojnie działać.

Czuje się pan dziœ sędziš niezawisłym?

Tak. Niezawisłoœć to rodzaj cywilnej odwagi, aby nie ulegać żadnym naciskom i kierować się własnym sumieniem, ale to także nieuleganie żadnym własnym uprzedzeniom.

Przeszkadza panu nadzór administracyjny ministra sprawiedliwoœci nad sšdami?

Sam przechodziłem różne formy nadzoru nade mnš jako sędziš. W pewnym momencie nadzór ministerialny realizowany przez sędziów był tak intensywny, że zamiast na orzekaniu wszyscy skupiali się na nadzorowaniu. Niektórzy tej presji nie wytrzymali i ponieœli najwyższš ofiarę. Moja koleżanka sędzia umarła w budynku sšdu. Tak więc nie mam nic przeciwko nadzorowi, ale rozsšdnemu i prowadzonemu prawidłowo i niekoniecznie przez sędziów. Nie każdy się do tego nadaje. Być może, jeœli zostanę członkiem KRS, będę mógł przyczynić się do zajęcia się tym problemem.

A co pan myœli o stosowaniu przez sšdy kontroli rozproszonej?

Dziœ uważam, że skoro jest Trybunał, to niech się zajmuje konstytucyjnoœciš przepisów rangi ustawowej. A sšd, jeœli ma wštpliwoœci w konkretnej sprawie, to niech zwróci się do niego z pytaniem prawnym.

— rozmawiała Agata Łukaszewicz