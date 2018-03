Wybór nowej KRS już na ostatniej prostej - kogo popierają partie

Już w najbliższy wtorek możemy poznać sędziów, nowo wybranych członków Krajowej Rady Sšdownictwa.

Prawo i Sprawiedliwoœć udzieliło w czwartek poparcia dziewięciu z 18 sędziów – kandydatów do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa, klub Kukiz'15 – szeœciu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nowoczesna, Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe nie zabrały głosu w sprawie, tj. odmówiły wskazania „swoich" kandydatów, twierdzšc, że zmiany w KRS sš niekonstytucyjne i majšc tego œwiadomoœć, nie chcš brać udziału w tym przedsięwzięciu. Czas do zgłoszenia poparcia minšł o północy z czwartku na pištek.

Na liœcie kandydatów PiS, jak poinformowała Beata Mazurek, znaleŸli się: wiceprezes Sšdu Okręgowego w Warszawie Dariusz Drajewicz, prezes Sšdu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Jarosław Dudzicz, sędzia Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gliwicach Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Sšdu Rejonowego w Jaworznie Ewa Łšpińska, sędzia Sšdu Okręgowego w Częstochowie Leszek Mazur, prezes Sšdu Rejonowego Maciej Nawacki, prezes Sšdu Rejonowego w Olsztynie

Dagmara Pawełczyk-Woicka, prezes Sšdu Okręgowego w Krakowie Rafał Puchalski, prezes Sšdu Okręgowego w Rzeszowie oraz sędzia Sšdu Rejonowego w Wieliczce Paweł Styrna.

Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15 nie chciał ujawnić nazwisk sędziów, których poparło jego ugrupowanie.

Co teraz? Marszałek Sejmu skieruje listy poparcia do Komisji Sprawiedliwoœci. Ta ustali liczbę 15 kandydatów. Każdy klub może poprzeć maksymalnie 9 kandydatów, ale wœród 15 musi się znaleŸć co najmniej jeden każdego klubu. Lista trafi do marszałka, a potem na forum Sejmu. Głosowanie odbędzie się 3/5 głosów. Jeżeli w ten sposób nie uda się wybrać członków, to kolejne głosowania będš się odbywać bezwzględnš większoœciš głosów.

Jak dowiedziała się „Rz", do wyboru sędziów-członków do KRS może dojœć w najbliższy wtorek. Dzień póŸniej wygasnš kadencje wszystkich dotychczasowych sędziów-członków KRS.

Do nowej KRS wejdzie także minister sprawiedliwoœci, I prezes SN, prezes NSA, czterej posłowie wyłonieni przez Sejm oraz dwóch senatorów, a także przedstawiciel prezydenta.

Proces składania zgłoszeń kandydatów upłynšł 25 stycznia. Zaraz potem w ruch poszła procedura weryfikacyjna. Ostatecznie na liœcie zweryfikowanych znalazły się nazwiska wszystkich 18 sędziów, którzy złożyli zgłoszenie. Wœród nich najwięcej jest przedstawicieli sšdów rejonowych, częœć sędziów trafiła na listę zgłoszonych wprost z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwoœci. Š?