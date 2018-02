Wybory do KRS - rozmowa z kandydatką: Joanna Kołodziej-Michałowicz

Ostatnio KRS głównie kontestowała pomysły władzy wykonawczej – mówi kandydatka, sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz.

Proces wyboru nowych sędziów-członków Rady wkroczył w kolejnš fazę. Kandydaci zostali zweryfikowani, teraz czekajš na poparcie polityków. Następnie przyjdzie czas na głosowanie. Co zdecydowało o tym, że pani postanowiła wystartować w wyborach do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa?

Joanna Kołodziej-michałowicz: Lubię nowe wyzwania. Jestem osobš, dla której praca jest ważna, i cieszę się, że pojawia się nowa forma pracy dla społeczeństwa, zwišzana ze służbš, która jest mi szczególnie droga. To autentyczny powód zgłoszenia mojej kandydatury.

Jaka będzie nowa KRS, dopiero zobaczymy.

A jaka, pani zdaniem, jest ta, która jeszcze dziœ funkcjonuje?

Trudno jest mi jednoznacznie oceniać.

Nie jestem osobš mocno zaangażowanš politycznie, a ostatnio Rada angażowała się głównie w kontestowanie pomysłów władzy wykonawczej. Ta sfera w ogóle mnie nie interesuje. Rozumiem, że Rada ma stać na straży niezawisłoœci sędziów i niezależnoœci sšdów. Ale poza ostrš reakcjš na wszelkie propozycje zmian w sšdach ciężko jest mi wskazać jakieœ inne konkretne działania Rady. Niedawno, z racji zgłoszenia swojej kandydatury, postanowiłam pilnie przeœledzić stronę internetowš Krajowej Rady Sšdownictwa, by bliżej przyjrzeć się jej działalnoœci oraz efektom tego, co robi. Dla szeregowego sędziego bowiem Rada jest bytem głównie telewizyjnym. W małych sšdach rejonowych mamy z niš niewiele do czynienia.

Nowa KRS będzie lepsza?

Mam nadzieję, że będzie bardziej otwarta na problemy sędziów liniowych, bo tych – po pierwsze – jest najwięcej. Po drugie, to oni sš dla obywatela głównym kreatorem wizerunku sšdów.

Dużo mówi się dziœ, w różnym kontekœcie, o niezawisłoœci. Czym ona jest dla pani?

To odpowiedzialnoœć za obywatela, za człowieka, który przychodzi do sšdu ze swoim problemem i chciałby, żeby został on sprawiedliwie i w miarę możliwoœci sprawnie załatwiony. Dla mnie to także moja wewnętrzna walka, żeby nie ulegać swoim uprzedzeniom, ograniczeniom intelektualnym i kulturowym.

A czy niezawisłoœć jest dziœ faktycznie zagrożona? Coraz częœciej słyszymy o zagrożeniach. O tym, że dzieje się Ÿle...

Ona jest zawsze zagrożona. Największym zagrożeniem dla niej jest to, żeby sędzia chciał być niezawisły, żeby pilnował cały czas swojego sumienia. Wiem, że ostatnio mówi się wiele, że niezawisłoœć jest zagrożona zmianami, do których doszło, dochodzi lub dochodzić będzie. Ale wybierajšc taki zawód, musimy być gotowi, że niezawisłoœć nie jest dana raz na zawsze, ona musi się stawać.

Jak pani ocenia zmiany, jakie nastšpiły w Trybunale Konstytucyjnym?

To bardzo trudne do oceny, bo jest to złożony proces prawny, polityczny i personalny. Zarówno poprzednia większoœć parlamentarna, jak i obecna poczyniły różne kroki, których ja nie chcę oceniać. Sędzia musi być apolityczny. A jeœli chodzi o zmiany w Trybunale, to jest tak, jak jest. I sędziowie muszš się z tym zmierzyć.

A jakie jest pani zdanie na temat stosowania przez sšdy kontroli rozproszonej? Coraz głoœniej słychać o tym, że sędziowie namawiajš sędziów do stosowania takiej kontroli...

Skoro aktualna konstytucja, tak jak marcowa, nie zawiera przepisu, który by wprost tego zabraniał, to uważam, że jest to dopuszczalne.

A reforma Sšdu Najwyższego, która za miesišc będzie wprowadzona w życie, była konieczna? Uzasadniona? Potrzebna? Wywołała ogromne zamieszanie, a większoœć zastanawia się teraz, jakie przyniesie zyski.

Po owocach jš poznamy. Jest jedna rzecz, która mnie cieszy. Myœlę tu o nowej Izbie Dyscyplinarnej w SN i wprowadzeniu do niej ławników jako czynnika społecznego. Od siedmiu lat pracuję z ławnikami. Kiedy zaczynałam przed laty, było to dla mnie nowe doœwiadczenie, na poczštku byłam bardzo sceptyczna. W miarę upływu czasu zaczęłam jednak doceniać ich udział w orzekaniu. Dziœ twierdzę, że sš bardzo ważni i niedoceniani.

Łatwiej się z nimi orzeka?

Inaczej. Strony, które przychodzš do sšdu, wiedzš, że obok mnie nie siedzš zawodowi sędziowie. Majš więc gwarancję, że wysłucha ich nie tylko prawnik z wykształcenia, ale i ktoœ taki oni – zwykli ludzie. Stajšcy przed sšdem dostajš więc dodatkowe poczucie bezpieczeństwa z szansš na ogólny wzrost zaufania obywateli do sšdu. Poza tym ławnik po wizycie w sšdzie wraca przecież do swojego œrodowiska i opowiada, jak sšd pracuje, jak podejmuje decyzje itd. To wartoœć nie do przecenienia. Ja osobiœcie rozmawiam z ławnikami, słucham ich racji, omawiam z nimi sprawy, liczę się z ich zdaniem. Takie postępowanie pozwala obalać mity. Ławnicy widzš z bliska, że to nie jest tak, jak się czasem mówi, że sędziowie podejmujš decyzje przy kawie i ciasteczkach. Widzš, że to ciężka i odpowiedzialna praca.

Patrzšc na echa ostatniego głoœnego wyroku Sšdu Najwyższego w sprawie dyscyplinarnej sędziego Mirosława Topyły, może rzeczywiœcie łatwiej byłoby przyjšć wyrok do wiadomoœci, gdyby sędziami w sprawie sędziego byli nie tylko sędziowie...

Zdecydowanie łatwiej byłoby bronić takiego orzeczenia. Podobnie jest z lekarzami itd. Często słyszy się głosy, że z lekarzami nikt nie wygra.

A nadzór administracyjny ministra sprawiedliwoœci nad sšdami przeszkadza pani w codziennej pracy?

Jestem sędziš liniowym. Nie mam z takim nadzorem żadnego kontaktu. A jeœli ktoœ sprawdza, ile pracuję, jaka jest stabilnoœć wydawanych przez mnie orzeczeń itd., to nie mam nic przeciwko. W końcu sšd to zakład pracy, podatnicy przeznaczajš pienišdze z podatków na nasze wynagrodzenia. Nie możemy więc być nieocenialni.

Dostrzega pani u siebie w sšdzie konflikt pomiędzy władzš wykonawczš a sšdowniczš?

Nie, u nas w małych oœrodkach nie mamy bezpoœrednio stycznoœci z władzš wykonawczš. Sš sędziowie, którzy sš za reformš i jej przeciwni, rozmawiamy o tym, ale to nie znaczy, że sš za konkretnš władzš wykonawczš czy też przeciwko niej.

I na koniec: nazwiska sędziów, którzy poparli pani kandydaturę, nie zostały ujawnione. To dobrze czy Ÿle?

Nie zastanawiałam się nad tym. Żaden z sędziów, którzy podpisywali się na moim zgłoszeniu, nie pytał, czy jego nazwisko będzie jawne czy nie. Š?

— rozmawiała Agata Łukaszewicz