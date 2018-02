Dziesięciu kandydatów do nowej KRS zweryfikowanych

W Kancelarii Sejmu trwa weryfikacja sędziów – kandydatów na członków KRS.

Kancelaria Sejmu oficjalnie podaje nazwiska dziesięciu zweryfikowanych sędziów kandydujšcych do Krajowej Rady Sšdownictwa. Oto ich nazwiska: Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łšpińska, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Robert Pelewicz i Mariusz Witkowski.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Na liœcie, która trafiła do marszałka Sejmu, było 18 nazwisk. Problem w tym, że nazwiska sędziów, którzy poparli ww. kandydatów, zostały utajnione. W Sejmie twierdzš, że pozwala na to ustawa. To prawda. Według prezydenta Andrzeja Dudy, który przygotował projekt noweli ustawy o KRS, wybór sędziów-kandydatów miał być transparenty. Po pracach w Sejmie okazało się, że nie jest. W czasie posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka 28 listopada 2017 r. na wniosek posła PiS Waldemara Budy wprowadzono dopisek: „z wyłšczeniem załšczników". Zmieniony w ten sposób przepis wszedł w życie i umożliwił marszałkowi niepublikowanie nazwisk osób popierajšcych kandydatów do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa. Buda, który był sprawozdawcš projektu, wnioskował, by listy osób popierajšcych kandydatów nie były upubliczniane. Tak też się dzieje.

Stara KRS przestanie działać najpóŸniej 90 dni po wejœciu w życie zmian w KRS. Nowela do ustawy o KRS przewiduje wygaszenie kadencji 15 członków Rady będšcych sędziami. Ich następców wybierze już Sejm. W skład Rady wejdš: pierwszy prezes Sšdu Najwyższego, minister sprawiedliwoœci, prezes Naczelnego Sšdu Administracyjnego, osoba powołana przez prezydenta RP, czterech posłów i dwóch senatorów. Na liœcie członków znajdš się też: 15 sędziów wszystkich szczebli wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez sędziów lub obywateli.