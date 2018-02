Iustitia: potrzeba więcej jawności w wyborach do nowej Krajowej Rady Sądownictwa

Iustitia: potrzeba więcej jawności w wyborach do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa Fotorzepa, Jakub Dobrzynski

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zwraca się do Marszałka sejmu RP o zachowanie pełnej jawnoœci postępowania i dostępnoœci dla opinii publicznej do wniosków, informacji o kandydatach oraz wykazów osób popierajšcych kandydatów do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa.

