Dziesięciu oficjalnych kandydatów-sędziów do nowej KRS

Centrum Informacyjne Sejmu ogłasza kolejne personalia sędziów - kandydatów na członków Krajowej Rady Sšdownictwa.

Zgodnie z procedurami zapisanymi w ustawie o KRS, w stosunku do zgłoszeń przeprowadzono szereg czynnoœci formalnych i weryfikacyjnych. Proces sprawdzania pozostałych zgłoszeń trwa - informuje Centrum Informacyjne Sejmu.

Przypomnijmy, iż zgodnie z przyjętymi przez Sejm przepisami, sędziów do KRS może zgłosić grupa dwóch tysięcy obywateli lub 25 sędziów. Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynęło w sumie 18 kandydatur. Obecnie oficjalnie potwierdzono 10 z nich.

Sš to: Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łšpińska, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Robert Pelewicz oraz Mariusz Witkowski.

W œrodę na stronie Sejmu opublikowano dokumenty z informacjami dotyczšcymi Dariusz Drajewicza, Grzegorza Furmankiewicza i Teresy Kurcyusz-Furmanik. Jak z nich wynika, pierwszych dwóch kandydatów zgłosili sędziowie, natomiast Teresę Kurcyusz-Furmanik poparło blisko 5 tys. obywateli. Stowarzyszenie sędziów "Iustitia" wytknęło, iż Centrum Informacyjne Sejmu nie opublikowało list z podpisami poparcia dla żadnego z kandydatów.

W pištek przedstawiono kandydatury kolejnych pięciu sędziów. Wszyscy z nich otrzymali poparcie co najmniej innych 25 sędziów. Leszek Mazur to sędzia Sšdu Okręgowego w Częstochowie. Z kolei Robert Pelewicz jest sędziš Sšdu Okręgowego w Tarnobrzegu, Jędrzej Kondek - sędziš Sšdu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, Ewa Łšpińska - sędziš Sšdu Rejonowego w Jaworznie, Maciej Andrzej Mitera - sędziš Sšdu Rejonowego dla Warszawy Woli, a Mariusz Witkowski - sędziš Sšdu Rejonowego w Siemianowicach Œlšskich.

Dagmara Pawełczyk-Woicka jest nowš prezes Sšdu Okręgowego w Warszawie. W tym tygodniu stowarzyszenie sędziów Iustitia podjęło uchwałę o wykluczeniu jej ze swoich szeregów właœnie m.in. z powodu zgłoszenia kandydatury do KRS.

Po zakończeniu procesu weryfikacji zgłoszonych kandydatur do KRS, Marszałek Sejmu niezwłocznie przekaże je posłom i poda do publicznej wiadomoœci. Potem zwróci się do klubów parlamentarnych o wyrażenie poparcia dla kandydatów. Jeden klub może poprzeć nie więcej niż dziewięciu. Potem sejmowa komisja sporzšdzi listę 15 kandydatów. Kolejny krok należy do Sejmu, który na posiedzeniu – a wszystko wskazuje, że będzie to w lutym – wybierze nowy skład Krajowej Rady Sšdownictwa. Najpierw wymagana będzie większoœć 3/5 głosów, a jeœli tej nie uda się osišgnšć, zwykła większoœć. Dzień póŸniej Rada zacznie prace, a dotychczasowym jej członkom wygasnš kadencje.