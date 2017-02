Kobiety wykonujące zawód sędziego będą mogły przejść w stan spoczynku w wieku 60 lat

Dlaczego według nowej ustawy obniżającej wiek emerytalny kobiety sędziowie i prokuratorzy będą pracowały do 65 lat, czyli w odróżnieniu od pozostałych Polek nie będą mieć możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat? Czy nie jest to przejaw dyskryminacji i nierówności wobec prawa? – z takim pytaniem do Ministra Sprawiedliwości wystąpił poseł Adam Korol (Platforma Obywatelska).

Odpowiadający na interpelację wiceminister Łukasz Piebiak zapewnił, że ustawa emerytalna obniżająca powszechny wiek emerytalny, w tym także wiek uprawniający do skorzystania przez sędziów ze stanu spoczynku, nie wprowadziła żadnych zmian pogarszających sytuację sędziów i prokuratorów.

Wiceminister wskazał, że w odniesieniu do sędziów (a także prokuratorów, do których regulacje dotyczące stanu spoczynku sędziów stosuje się odpowiednio) ustawa emerytalna również realizuje postulat powrotu do rozwiązań prawnych sprzed 1 stycznia 2013 r., w szczególności poprzez przywrócenie obowiązującego przed tą datą brzmienia art. 69 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w myśl którego wiekiem, uprawniającym sędziego do skorzystania ze stanu spoczynku jest wiek 65 lat.

Jednocześnie, ustawa emerytalna nie przewiduje uchylenia normy, zgodnie z którą z przywileju skorzystania z wcześniejszego stanu spoczynku (to jest po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat, a 60 lat przez mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30 lat) będą mogli skorzystać wyłącznie sędziowie, którzy warunki te spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r. - Rozwiązanie to było wynikiem stanowiska Rady Ministrów wobec projektu ustawy emerytalnej, w którym zastrzeżono, że „Powrót do obowiązującego przed 2013 r. wieku emerytalnego nie powinien oznaczać utrzymania preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę przez rolników oraz w stan spoczynku sędziów i prokuratorów, po dniu 31 grudnia 2017 r." – wyjaśnił Łukasz Piebiak.

Wiceminister poinformował jednocześnie, iż dostrzegając sygnalizowany przez posła problem, podnoszony także przez środowisko sędziowskie, Ministerstwo Sprawiedliwości podejmie inicjatywę legislacyjną nakierowaną na zrównanie wieku uprawniającego kobiety – sędziów i prokuratorów – do przejścia w stan spoczynku, z powszechnym wiekiem emerytalnym kobiet, który po wejściu w życie ustawy emerytalnej będzie wynosił 60 lat. – W obecnej chwili trwają prace nad stosownym projektem ustawy w tym zakresie – poinformował Piebiak.