Sędzia Sądu Najwyższego - Andrzej Siuchniński - o orzekaniu w stanie wojennym

Istotne jest nie to, że ktoœ orzekał, ale jak orzekał w stanie wojennym – uważa sędzia Sšdu Najwyższego Andrzej Siuchniński, który orzekał w stanie wojennym.

W ubiegłym tygodniu jeden z prawicowych portali internetowych opublikował listę obecnych sędziów Sšdu Najwyższego, którzy skazywali w czasie stanu wojennego opozycjonistów. Znalazł się na niej sędzia izby karnej Andrzej Siuchniński. Jak podało wpolityce.pl, Siuchniński był w składzie sšdu który wydawał wyroki na działaczy Solidarnoœci w Bydgoszczy. Za przykład podano Marka Karnickiego skazanego na rok za organizację strajku Bydgoskiego Kombinatu Budowlanego Wschód, poprzez wzywanie pracowników przez radiotelefon do strajku.

W pištek sędzia Siuchniński wydał oœwiadczenie, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Sšdu Najwyższego. Pisze w nim, że „istotne jest nie to, że ktoœ orzekał, ale jak orzekał w stanie wojennym na podstawie przepisów dekretu o stanie wojennym".

- Mam powody by uznać, że próby postawienia mnie w sytuacji moralnie dwuznacznej przez czynniki propagandowe (tzw. media publiczne czy prasa prawicowa) z racji orzekania w stanie wojennym (to, że orzekałem akurat w sprawach karnych było tylko kwestiš podziału czynnoœci w sšdzie) odnoszš się także przynajmniej do niektórych sędziów orzekajšcych w tych samych składach, w których ja zasiadałem – pisze Siuchniński. – Zasiadałem bowiem wyłšcznie w składach kolegialnych – zaznacza.

Sędzia przekonuje, że „orzecznictwo karne Sšdu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w stanie wojennym jak i po jego zawieszeniu było co najmniej przyzwoite". – Więcej, było ono wyrazem „cichego bojkotu" stanu wojennego majšcego w swoim założeniu maksymalnie możliwie stępić ostrze założonej przez władze stanu wojennego represji, która przecież spodziewała się, że sšdownictwo posłusznie będzie realizowało założone cele stanu wojennego, wymierzajšc surowe, zgodne z bardzo surowymi żšdaniami prokuratorów kary, liczšc na efekt szokowy i szybkie zdławienie wszelkiego oporu społecznego – dodaje.

- Jedynie pełne i rzetelne przedstawienie procesów z tamtego okresu, z wykorzystaniem całoœci materiału znajdujšcego się w aktach sšdowych, a nie wyłšcznie wybranych, pasujšcych do tezy zakładajšcej podważenie moralnego tytułu do sprawowania funkcji sędziowskich, uprawnia do oceny postaw sędziów orzekajšcych w stanie wojennym, a społeczeństwu pozwoli zrozumieć, że poprzez „skazywanie" faktycznie osłaniali oni działaczy opozycji przed drakońskimi, wieloletnimi karami, których żšdali komunistyczni prokuratorzy – przekonuje Siuchniński.