Maciej Czajka: konsekwencje nieobsadzonych etatów sędziowskich

Truizmem wydaje się stwierdzenie, że z pustego i Salomon nie naleje. Czasami jednak forsowany jest poglšd, że gdyby się postarał i lepiej zaplanował swojš pracę, trochę bardziej się do niej przyłożył, to na pewno by nalał i z pustego.

Zacytowane powiedzenie nawišzuje przecież do biblijnego mędrca, symbolu sprawiedliwego rozstrzygania sporów. Podany dalej poglšd odnosi się z kolei do wymierzania sprawiedliwoœci przez polskie sšdy i jest głoszony przez wielu, w tym reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

„Oddzwonię, jak skończę"

A przecież trudno wymierzać sprawiedliwoœć, gdy nie ma kto tego robić, a jeżeli już, to liczba spraw przerasta możliwoœci pojedynczego sędziego, a œmiem twierdzić, także króla Salomona.

Dotychczasowe nieobsadzanie etatów powoduje, że z braków, niczym w niekontrolowanej reakcji jšdrowej, powstajš kolejne, coraz to bardziej niebezpieczne skutki – zbyt wiele spraw do rozpoznania przez jednego sędziego, brak możliwoœci starannego przygotowania się do wydania wyroku, przewlekłoœć postępowania, błędy wymuszone poœpiechem i właœnie ogromem pracy, a na końcu to co, jest porażajšcym wybuchem atomowym – możliwy niesprawiedliwy wyrok.

Czy bowiem 500 lub 700 spraw cywilnych różnego rodzaju powierzonych jednemu sędziemu, jak w dużych oœrodkach miejskich, ma szansę doczekać się sprawiedliwego, szybkiego wyroku? Na pewno, tylko że coraz mniejszš. To powoduje frustrację obywateli, którzy słusznie zakładajš, że przedstawiciele organów państwa powinni grać w jednej drużynie, ale nie dostrzegajš, że to zarzšdzajšcy sšdami na szczeblu centralnym, zamrażajšc kolejne etaty, sami doprowadzajš do tej frustracji.

Nieobsadzanie kolejnych etatów powoduje także frustrację sędziów, tracšcych poczucie sensu swojej pracy. Sš jak Syzyf z kapitalnego rysunku Andrzeja Mleczki, który toczšc swój kamień, mówi do telefonu: „Oddzwonię, jak skończę".

To tylko najbardziej oczywiste konsekwencje zaniechań przedstawicieli ministerstwa.

Jak ufać łamišcemu konstytucję?

Można jednak wskazywać kolejne skutki, widoczne po przeanalizowaniu przepisów ustawy i zestawieniu ich z akcjš „faksowych" odwołań prezesów sšdów.

Racjonalnoœciš wykorzystania kadr, wymienionš w art. 20a ustawy o ustroju sšdów powszechnych, można przykryć wszystkie inne cele nieobsadzania etatów sędziowskich.

Jeszcze w tekœcie jednolitym ustawy z 19 grudnia 2016 r. znajdował się zapis, że „minister sprawiedliwoœci, w terminie nie dłuższym niż 30 dni (...), przydziela stanowisko do danego albo innego sšdu albo stanowisko znosi" (art. 20a § 2 przed zmianami). W wyniku zmian ustawy dokonanych niesławnš nowelš lipcowš zapis ten zniknšł. Tak więc minister ma pełnš dowolnoœć czasowš dysponowania etatami. Ma też pełnš i niekontrolowanš możliwoœć kształtowania zasobów kadrowych poszczególnych sšdów, zarówno w wyborze zasilanego sšdu (a nawet wydziału!!!), jak i w czasie, w którym to ma nastšpić. Na mocy nowych przepisów dostał również pełnię władzy nad osobami mianowanymi na stanowiska asesorów, które następnie przekształcajš się z mocy prawa w stanowiska sędziowskie (art. 20a § 3 usp), a także możliwoœć faktycznego wyłšczenia powszechnie dostępnych konkursów na to stanowisko.

Niemal wszechwładnoœć ministra sprawiedliwoœci, a w praktyce urzędników przygotowujšcych odpowiednie analizy i projekty decyzji, powoduje, że los sšdu czy konkretnego prezesa może zależeć od tych ludzi, być pieczętowany obsadzeniem lub nieobsadzeniem wakujšcych stanowisk. Przecież z pustego i Salomon nie naleje, ale z pełnego – to inna sprawa.

Nawišzujšc do piłkarskiej analogii profesora Matczaka dotyczšcej reguł sędziowania meczów piłkarskich, można powiedzieć, że minister jest jak prezes klubu, który nielubianym trenerom każe grać w dziewištkę przeciwko jedenastce, a następnie zwalnia ich za słabe wyniki. Po czym zatrudnia zaufanego trenera i wyrównuje braki w składzie, a nawet na ławce rezerwowych. Następnie ogłasza wszem i wobec wielki sukces swoich reform i niezwykłš skutecznoœć nowo powołanego trenera-prezesa, wspartego wyselekcjonowanymi asesorami.

Separacja to nie konfrontacja

Skuteczne zarzšdzanie państwem i jego harmonijny rozwój, respektowanie praw i wolnoœci obywatelskich wymagajš współpracy poszczególnych władz w zaufaniu do siebie. Separacja władz nie może oznaczać dšżenia do konfrontacji. Dlatego oczywiœcie władza wykonawcza, w tym minister sprawiedliwoœci, musi brać udział w tworzeniu warunków właœciwego funkcjonowania sšdownictwa. Do tego muszš być odpowiednie regulacje, które sš bezpiecznikami ustawowymi, ale i zaufanie między przedstawicielami władz w korzystaniu z przynależnych kompetencji.

Niestety, brakuje i pierwszego, i drugiego. Pierwsze, czyli bezpieczniki, zostały wykręcone już w lipcu, a drugie – zaufanie – jest z dnia na dzień mniejsze. Czy jednak można ufać komuœ, kto ostentacyjnie opowiada się za łamaniem najważniejszej umowy będšcej podstawš funkcjonowania państwa – konstytucji? ?

Autor jest sędziš Sšdu Okręgowego w Krakowie w III Wydziale Karnym, doktorem nauk prawnych i członkiem Stowarzyszenia Sędziów Themis