Katarzyna Kałwak: konsekwencje nieobsadzonych etatów sędziowskich

W dobie współczesnej organizacji pracy i wyrażanej publicznie troski przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwoœci o sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoœci wydawałoby się, że w sšdownictwie nie powinien występować problem braku kadry orzeczniczej.

Można by oczekiwać, że powoływanie nowych sędziów będzie się odbywać sprawnie, a sprawy sędziego, którego przeniesiono do innego sšdu, nie będš czekały po kilka miesięcy na jego następcę z tego powodu, że pozostali nie sš w stanie ich przejšć.

Nominacje sš Ÿródłem przewlekłoœci

Jeszcze niedawno przepisy stanowiły, że minister sprawiedliwoœci ma obowišzek w terminie nie dłuższym niż 30 dni podjšć decyzję o pozostawieniu – lub też nie – w danym sšdzie etatu sędziego oraz niezwłocznie obwieœcić o zwolnionym stanowisku. Okazuje się, że owe przepisy tak uwierały ministra, że od czerwca 2017 r. został wykreœlony z ustawy termin „trzydziestu dni" na decyzję o etacie oraz obowišzek „niezwłocznego" ogłoszenia o wolnym stanowisku. Nie było to przypadkowe, skoro od dwóch lat minister zamroził procedury konkursowe i kilkaset etatów pozostaje nieobsadzonych.

Postępowanie ministra sprawiedliwoœci zagraża prawu obywatela do rozpoznania sprawy w rozsšdnym terminie. Przewlekłoœci postępowań sšdowych majš bowiem tak naprawdę Ÿródło w przewlekłoœci procedury nominacyjnej, która zależy właœnie od ministra sprawiedliwoœci. Postępowania w tych sšdach, w których brakuje sędziów, nie mogš sprawnie się toczyć, ponieważ pozostali sędziowie nie sš w stanie œwiadczyć pracy o takiej jakoœci i sprawnoœci jak w sšdach majšcych stuprocentowš obsadę wszystkich etatów.

Liczby mówiš same za siebie

Ewidentnie na to wskazuje analiza danych statystycznych. Wynika z niej, że rosnš zaległoœci, bo sšdy załatwiajš rocznie mniej spraw, niż do nich wpływa. Dłużej trzeba czekać na przykład na postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, a co za tym idzie, przez wiele miesięcy krewni zmarłego nie majš dostępu do jego oszczędnoœci zgromadzonych w banku czy też do œrodków w otwartym funduszu emerytalnym.

Dłużej także trzeba czekać na rozstrzygnięcie sprawy karnej, w której na ławie oskarżonych zasiada osoba z zarzutami wyłudzenia pieniędzy. Dopiero jej zakończenie stwarza możliwoœć zadoœćuczynienia krzywd. Jak się czuje pracownik majšcy œwiadectwo pracy ze zwolnieniem dyscyplinarnym, który kilkanaœcie miesięcy czeka na rozpoznanie przez sšd pracy jego odwołania od sposobu zakończenia z nim umowy o pracę? A co ma zrobić ojciec, który zbyt długo czeka na postanowienie sšdu okreœlajšce jego kontakty z dzieckiem?

Tak jak jest dla wszystkich oczywiste, że za kolejki do lekarzy odpowiada organizacja systemu służby zdrowia, tak samo należy wyraŸnie powiedzieć, że w dużym stopniu wina za przewlekłoœć postępowań sšdowych leży ni mniej, ni więcej, tylko w działaniach ministerstwa.

Raczej nie zmieni się na lepsze

Niestety, mimo że problem nieobsadzonych etatów niejednokrotnie sygnalizowały Krajowa Rada Sšdownictwa, a także Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, nadal brakuje obwieszczeń ministra sprawiedliwoœci o zwolnionych stanowiskach sędziowskich. Bez wštpienia zmieni się to po ustanowieniu nowej Krajowej Rady Sšdownictwa, do której sędziów powołajš teraz politycy, a nie jak było dotšd – sędziowie. Będš to jednak już inne procesy nominacyjne. Czy lepsze? Istniejš poważne obawy, czy zostanš wybrani najlepsi kandydaci na sędziów czy ci, którzy będš mieli poparcie partyjne.

Z pola widzenia nie może także umknšć ostatnia nowelizacja prawa o ustroju sšdów powszechnych. Ta z kolei powoduje, że kilkuset sędziów w całym kraju z 1 kwietnia 2018 r. przejdzie w stan spoczynku z powodu obniżenia kryterium wieku emerytalnego. Już dzisiaj wielu z nich minister odmawia zgody na dalsze orzekanie, chociaż przedstawiajš oni zaœwiadczenia o właœciwym stanie zdrowia i sš doœwiadczonymi sędziami, jakże potrzebnymi w sšdach.

Czas najwyższy powiedzieć wprost, że sšdy załatwiłyby znacznie więcej spraw, gdyby minister sprawiedliwoœci należycie wypełniał swoje obowišzki. Trzeba także życzyć ministrowi, by dostrzegł, że samym krytykowaniem sšdów i sędziów z pewnoœciš nie doprowadzi do ich sprawnego funkcjonowania. ?

Autorka jest sędziš Sšdu Rejonowego w Oleœnie i członkiniš SSP Iustitia oddziału w Opolu