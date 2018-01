Tomasz Szabelski, prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi: największym zagrożeniem są wakaty

Myœlę, że żaden prezes nie jest zadowolony z posiadanej liczby referendarzy i asystentów sędziów, których także w apelacji łódzkiej jest zbyt mało, zwłaszcza że rozszerza się coraz bardziej kognicja sšdów i roœnie od lat liczba wpływajšcych spraw - mówi Tomasz Szabelski, prezes Sšdu Apelacyjnego w Łodzi.

Rz: Panie prezesie, kieruje pan jednš z apelacji w kraju. Wišże się to z jakimiœ szczególnymi problemami?

Tomasz Szabelski: Apelacja to złożony organizm. Składa się bowiem z sšdów rejonowych, okręgowych i sšdu apelacyjnego. Apelacja łódzka jest jednš z największych w kraju i myœlę, że obejmuje najbardziej rozległy teren z obszaru trzech województw. W jej skład wchodzš zarówno sšdy bardzo małe, w których orzeka ledwie kilkoro sędziów, jak i sšdy tak duże jak Sšd Rejonowy dla Łodzi-Œródmieœcia liczšcy 136 etatów orzeczniczych czy sšd Okręgowy w Łodzi, który ma 134 etaty orzecznicze, czyli tyle, ile wszystkie sšdy okręgu piotrkowskiego. Oczywiœcie tak złożona struktura oznacza wiele problemów, z którymi na bieżšco musimy sobie radzić.

Czy sš jakieœ szczególne rodzaje spraw załatwianych w sšdach łódzkich?

Obszar apelacji łódzkiej obejmujšcy centralnš Polskę nie generuje żadnego specyficznego rodzaju spraw, co oznacza, że w sšdach wchodzšcych w jej skład rozpoznawane sš wszystkie kategorie spraw, tak cywilnych, jak i karnych, zwłaszcza charakterystycznych dla oœrodków wielkomiejskich.

Na czym polega kierowanie sšdem apelacyjnym? To przecież nie tylko jeden sšd...

Kierowanie Sšdem Apelacyjnym w Łodzi, który liczy 46 etatów sędziowskich, nie jest trudne, bo ma on doœwiadczone i wysoko kwalifikowane kadry. Iloœć wakatów na stanowiskach sędziów, których na koniec 2017 r. było siedem, a w cišgu najbliższych trzech miesięcy wzroœnie do 11, powoduje jednak coraz większe problemy z opanowaniem wpływu. Oczywiœcie trudniej sprawować nadzór administracyjny nad całš apelacjš. Efektywne jego wykonywanie możliwe jest tylko we współpracy z wiceprezesem sšdu apelacyjnego, a także z prezesami wszystkich sšdów, zwłaszcza okręgowych, oraz sędziami wizytatorami. Należy także wspomnieć, że oprócz tego prezes sšdu apelacyjnego ma istotne kompetencje wynikajšce z ustawy o komornikach sšdowych i egzekucji oraz z ustawy – Prawo o notariacie.

Skšd pan wie, co dzieje się w najmniejszym sšdzie rejonowym położonym w pana okręgu?

Prezes sšdu apelacyjnego czerpie wiedzę z wielu Ÿródeł. Przede wszystkim z bezpoœrednich kontaktów z prezesami sšdów, zwłaszcza okręgowych. Wiele informacji dostarczajš także comiesięczne sprawozdania statystyczne każdego z sšdów, protokoły z wizytacji i lustracji poszczególnych jednostek, a także dane przekazywane przez prezesów sšdów na potrzeby informacji rocznej sporzšdzanej przez prezesa SA i składanej ministrowi sprawiedliwoœci. Przez moje ręce przechodzš także pisma prezesów sšdów okręgowych i rejonowych dotyczšce wniosków kadrowych, z których dowiaduję się o sytuacji etatowej w okręgu. Wiedzy o funkcjonowaniu sšdów dostarczajš także odwołania sędziów od podziału czynnoœci ustalanego przez prezesów sšdów okręgowych, a rozpatrywanych przez Kolegium Sšdu Apelacyjnego, któremu przewodniczę.

Ma pan wystarczajšcš liczbę sędziów, asystentów, referendarzy?

Myœlę, że żaden prezes nie jest zadowolony z posiadanej liczby referendarzy i asystentów sędziów, których także w apelacji łódzkiej jest zbyt mało, zwłaszcza że rozszerza się coraz bardziej kognicja sšdów i roœnie od lat liczba wpływajšcych spraw. Nadanie referendarzom dalszych uprawnień do ochrony prawnej innej niż sprawowanie wymiaru sprawiedliwoœci mogłoby usprawnić pracę sšdów i przyspieszyć rozpoznawanie spraw. Zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania sšdów sš też nieobsadzone etaty sędziowskie. W samym tylko SA mamy siedem wakatów, w sšdach okręgowych apelacji łódzkiej łšcznie 26, z czego w Sšdzie Okręgowym w Łodzi aż 17. Oczywiœcie musi to się odbijać na pracy sšdów, sprawnoœci postępowań i obcišżeniu pracš.

Gdyby mógł pan coœ zmienić, usprawnić, co ułatwiłoby panu bycie sprawnym, skutecznym prezesem, to byłoby to...

Nie będę szczególnie oryginalny, jeœli wskażę na podnoszonš nie tylko przez prezesów sšdów, ale i wszystkich sędziów, potrzebę zmian w procedurach, stabilnoœć prawa, legislację na dobrym poziomie, a także ograniczenie kognicji sšdów powszechnych, które usprawniłyby pracę sšdów i czas trwania postępowań. Z pewnoœciš ułatwiłaby zarzšdzanie apelacjš także większa elastycznoœć, np. poprzez danie prezesom sšdów apelacyjnych uprawnień do przydzielania etatów asystenckich i referendarskich do poszczególnych sšdów. Nie każde bowiem potrzeby etatowe da się ocenić z samych tylko danych statystycznych, bez uwzględnienia specyfiki i warunków funkcjonowania poszczególnych jednostek sšdownictwa. Sšd Apelacyjny w Łodzi boryka się także z istotnym niedoborem powierzchni (co najmniej 2000 mkw.), powodujšcym ciasnotę, a przez to trudne warunki pracy wszystkich zatrudnionych w nim osób. W zwišzku z tym istotna dla poprawy tej sytuacji jest inwestycja polegajšca na przebudowie dla potrzeb Sšdu Apelacyjnego w Łodzi budynku przy al. Koœciuszki 65. Zabytkowy budynek dawnego gimnazjum niemieckiego zakupiony został przed trzema laty, a jeszcze w styczniu tego roku mamy nadzieję na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Š?

—rozmawiała Agata Łukaszewicz