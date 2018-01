Minister Sprawiedliwości nie zgadza się aby sędziowie po osiągnięciu wieku emerytalnego dalej orzekali

Ponad 200 sędziów, którzy osišgnęli wiek emerytalny chce dalej orzekać. Minister często się nie zgadza.

W 2017 r polskie sšdy radziły sobie dużo gorzej niż rok wczeœniej. Czas oczekiwania na wyrok w 2017 r był znów dłuższy – wynosił œrednio 5,4 miesišca (w 2016 r. załatwienie sprawy zajmowało œrednio 4, 7 miesišca). Wkrótce może być jeszcze gorzej z powodu odejœcia sędziów, m.in ze względu na wiek. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci w 2016 r w stan spoczynku odeszło 20 sędziów, w 2017 – 14. Dwa lata temu jednak tylko 33 sędziów złożyło wnioski o chęci dalszego orzekania, a w 2017 już 202; a w 2018 r. pojawiły się już cztery. Problem w tym, że minister sprawiedliwoœci często mówi sędziom nie.

Brak zgody to emerytura

– Słyszałem o kilkudziesięciu takich sytuacjach – potwierdza sędzia Waldemar Żurek i podaje przykłady z Krakowa. Tam sędziom odmówiono zgody nie podajšc żadnego uzasadnienia. Krystian Markiewicz, sędzia z Katowic też zna problem.

– Nie jest on obcy, obok Krakowa, sšdom w Katowicach i Łodzi – mówi sędzia Markiewicz.

W dodatku wkrótce posypać się mogš odejœcia sędziów, którzy wiekowo nabędš uprawnienia do przejœcia na emeryturę.

– Tylko w moim wydziale odeszło właœnie dwóch sędziów, trzeci odejdzie za dwa miesišce. Jak na wydział, który liczy oœmiu sędziów, to całkiem sporo – dodaje sędzia Markiewicz.

W wydziałach rodzinnych SO w Katowicach zanotowano także duży procent odmów. W dodatku jest spora grupa sędziów zdecydowanych by odejœć, bo nie chcš występować o zgodę na orzekanie do ministra sprawiedliwoœci. Głoœno o całej sytuacji mówi się też w sšdach poznańskich. Co na to MS?

– Każdš sprawę badamy indywidualnie – zapewnia Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwoœci.

Co minister bierze pod uwagę podejmujšc decyzję czy sędzia może dalej orzekać czy też nie?

– Potrzeby etatowe konkretnego sšdu, absencję sędziego, stabilnoœć orzecznictwa – wylicza wiceminister.

Przyznaje, że odmów jest całkiem sporo, ale nie bez znaczenia jest też dšżenie do pewnego odmłodzenia kadry sędziowskiej. Taki proceder może dobrze się odbić na sprawnoœci wymiaru sprawiedliwoœci ale nie tylko. Okres przestoju może pogorszyć i tak nie najlepsze wskaŸniki.

Skazani na chaos

Blisko 10 tys. rzesza sędziów od miesięcy przeżywa ciężkie chwile. I nie chodzi tu tylko o reformy, ale i zawirowania kadrowe. Przez kilkanaœcie miesięcy nieobsadzonych pozostawało ponad 700 etatów sędziowskich. Dopiero pod koniec wrzeœnia minister powołał 265 asesorów, ale ci dopiero w listopadzie weszli na sale rozpraw. Wolnych jest więc nadal ok. 500 etatów, jeœli dodamy do tego kolejne może być kłopot. Sędziowie majš też inne obawy. Chodzi o losowanie składów orzekajšcych w sytuacji gdy MS zacznie ratować sytuację w wymiarze sprawiedliwoœci delegacjami z tzw. dochodzenia. Co to oznacza? Sędziowie orzekajš w sšdach rejonowych, ale raz na jakiœ czas wychodzš na sale rozpraw w sšdach okręgowych. – Nie wiem jak MS w takiej sytuacji wyobraża sobie losowanie składów orzekajšcych skoro sędziowie będš na listach jednego tylko sšdu – zastanawia się sędzia Markiewicz.

W dodatku procedura nominacyjna na sędziego trwa œrednio ok. dziewięciu miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że przez kilka, jeœli nie kilkanaœcie miesięcy sšdy tak czy siak będš orzekały w zmniejszonym składzie.

Choroba też się zdarza

Stan spoczynku to tylko jeden z powodów odejœć na sędziowskš emeryturę. Inny to stan zdrowia – coraz więcej sędziów nie wytrzymuje presji orzekania. W 2008 r. było ich 20, w 2010 r. 36, w 2013 r. 39, w 2014 r. ponad 40, a w 2015 już 65. Złożyli je głównie sędziowie sšdów rejonowych, a z raportu Krajowej Rady Sšdownictwa wynika, że w nich najliczniejszš grupę stanowiš sędziowie w wieku od 35 do 40 lat.

W sprawie przejœcia w stan spoczynku na nowych zasadach głos zabrała Komisja Europejska. Podkreœliła dyskryminację ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejœcia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujšcych urzšd sędziowski. Zdaniem Komisji jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywš w sprawie równoœci płci w dziedzinie zatrudnienia.