Jakie ryzyko niesie nieodbieranie sądowej przesyłki - komentuje Marek Domagalski

Jednym z najważniejszych i częstych pytań, jakie zadajš osoby majšce do czynienia z sšdem, zwłaszcza pierwszy raz, jest to, czy majš odbierać przesyłki sšdowe. OdpowiedŸ może być jedna: oczywiœcie, że tak, ponieważ nieodbieranie ich może wpędzić w jeszcze większe kłopoty.

Więcej, w niektórych sytuacjach, gdy możemy się spodziewać sšdowego pisma, powinniœmy dopilnować jego odbioru i się z nim zapoznać.

Bardzo możliwe, że takie zaniedbanie miało miejsce w głoœnej ostatnio sprawie wyroku zaocznego, mocš którego pisarz Jacek Piekara ma przeprosić Dorotę Wellman za grubiański wpis pod jej adresem w kontekœcie sporu o aborcję. Może go to kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych, po uwzględnieniu kosztów przeprosin. Pisarz twierdzi, że o sprawie nie wiedział, gdyż zawiadomienie sšdowe wysłano na stary adres zameldowania, pod którym od dawna nie mieszka. Wprawdzie jest możliwoœć wzruszenia takiego orzeczenia, ale nie jest to proste i nie ma gwarancji na sukces, nie mówišc o stracie czasu.

Problem jest zresztš bardziej skomplikowany, gdyż w przesyłce z sšdu mogš być różne sprawy i różne skutki mogš wyniknšć z jej nieodebrania. Może to być wezwanie do sšdu na œwiadka w obcej dla adresata sprawie. Tu akurat grozi mu ponowne wezwanie i grzywna, w ostatecznoœci doprowadzenie do sšdu. Gorzej, jeœli to jest nakaz zapłaty np. z e-sšdu na większš kwotę, gdyż jego nieodebranie po podwójnym awizowaniu przesyłki i tak skutkować będzie uprawomocnieniem się nakazu i skierowaniem go do komornika.

Te zasady odbierania pisma sšdowego, które zwykle zawiera pouczenie o jego znaczeniu i możliwoœci odwołania, dotyczš też zresztš pism od komornika. Nieodbieranie korespondencji od niego, zwlekanie z zapłatš dodatkowo zwiększa koszty egzekucji, nie mówišc o przegapieniu możliwoœci kwestionowania długu, która nawet na tym etapie czasem jest, gdy np. roszczenie się przedawniło.

Osoba, która nie mieszka pod adresem zameldowania, powinna zatem mieć jakiœ kontakt z tym miejscem i zapoznawać się z kierowanš tam korespondencjš.

Oczywiœcie niejedna osoba i niejeden prawnik gra na czas, a elementem tej gry jest nieodbieranie przesyłki z sšdu, ale to wymaga znajomoœci prawa i umiaru, inaczej może wpędzić podsšdnego, dłużnika, w jeszcze większe kłopoty.

Co więcej, nie powinniœmy także ignorować wezwania do zapłaty nawet od nieznajomej osoby, bo to, że jej nie znamy, nie musi znaczyć, że nie ma ona jakiegoœ do nas roszczenia, choćby wydumanego. To wymaga zapoznania się z pismem, by przemyœleć, jak na nie zareagować, nawet jeœli nie mamy zamiaru odpisać. Musimy także pamiętać, że po tym, co napiszemy, zawsze zostanie œlad i może być w sporze przeciwko nam użyty.

Ale to już inny temat.