Prokurator rozwiązał zespół zajmujący się wypadkiem Szydło

Zbuntowani prokuratorzy nie dokończš œledztwa ws. wypadku Szydło.

Zaskakujšcy zwrot w œledztwie w sprawie wypadku premier Szydło. Prokurator regionalny w Krakowie rozpatrzył wniosek prokuratora okręgowego z Krakowa Rafała Babińskiego o rozwišzanie zespołu i przejęcie prowadzenia œledztwa. Co z wczeœniejszym wnioskiem zespołu zbuntowanych prokuratorów? – Nie zostanie już rozpatrzony, bo zespół przestał istnieć – przyznaje prokurator Włodzimierz Krzywicki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

To efekt głoœnego konfliktu, jaki wybuchł w finale œledztwa majšcego wyjaœnić wypadek pani premier w Oœwięcimiu. Dwa dni przed zakończeniem dochodzenia zespół złożony z trzech prokuratorów odmówił wykonania polecenia przełożonego, chodziło o badanie m.in. odpowiedzialnoœci funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzšdu za wypadek. Prokuratorzy nie godzili się na wyłšczne uznanie winy Sebastiana K., kierowcy seicento.

Ukręcić łeb sprawie

Zaskakujšcy wniosek prokuratora Babińskiego wpłynšł do Prokuratury Regionalnej we wtorek. Jego rozpatrzenie oznacza, że wczeœniejszy wniosek zespołu prokuratorów nie będzie rozpoznany.

Przypomnijmy. Trzech prokuratorów, w tym naczelnik wydziału œledczego, chciało wyłšczyć z głównego œledztwa kwestię użycia sygnałów dŸwiękowych kolumny rzšdowej oraz przyczynienia się do wypadku również funkcjonariuszy ówczesnego Biura Ochrony Rzšdu. Nie zgodził się na to ich przełożony, który decyzjš na piœmie nakazał im zamknięcie œledztwa i uznanie winy Sebastiana K. Jak ujawniła „Rzeczpospolita" 26 lutego, a więc na dwa dni przed wydaniem postanowienia o zamknięciu œledztwa, prokuratorzy złożyli wnioski o wyłšczenie ich ze œledztwa. Odmówili wykonania polecenia Babińskiego, powołujšc się na art. 7 ustawy o prokuraturze, a więc zachowania niezależnoœci. Postanowienie dwa dni póŸniej wydał i podpisał prokurator Rafał Babiński, który chce skierować akt oskarżenia wobec kierowcy seicento albo wniosek o warunkowe umorzenie wobec niego postępowania, co jest uznaniem winy, ale bez skazania.

Wniosek trójki œledczych miał rozpatrzyć szef Prokuratury Regionalnej w Krakowie, ale do dziœ tego nie zrobił, bo przesłany mu materiał do wniosku nie był kompletny.

– Prokurator prosił w trybie pilnym o uzupełnienie materiału – wyjaœnia rzecznik Prokuratury Regionalnej.

Zamiast tego, dwa dni temu wpłynšł kontrwniosek prokuratora Babińskiego, który wnosi o rozwišzanie zespołu od sprawy wypadku premier Szydło i przejęcie œledztwa.

– To wniosek doœć niekonwencjonalny – przyznaje prokurator Krzywicki.

Co to oznacza dla całej sprawy? Że wniosek prokuratorów nie zostanie rozpatrzony przez niezależny organ, bo staje się w tym momencie bezprzedmiotowy. Szef Prokuratury Okręgowej dokończyłby œledztwo, nie wyłšczajšc żadnych wštków do zbadania np. winy funkcjonariuszy. Sytuację może zmienić tylko sšd, który będzie oceniał winę Sebastiana K. za spowodowanie wypadku.

Wykroczenie przedawnione

– To wštpliwe, jeœli sprawa pójdzie z wniosku o warunkowe umorzenie Sebastiana K. W takich kwestiach sšd nie bada tak wnikliwie postępowania. Sprawca się przyznaje, prokuratura zgadza na warunkowe i koniec sprawy – tłumaczy nam doœwiadczony prokurator.

Krakowska prokuratura miała podejrzenia, że kolumna BOR nie jechała w Oœwięcimiu na sygnałach dŸwiękowych, bo 2 lutego tego roku skierowała sprawę ewentualnych wykroczeń drogowych (przekroczenia linii cišgłej i prędkoœci aut) do policji. Gdyby kolumna miała sygnały dŸwiękowe, byłaby uprzywilejowana w ruchu i mogłaby nie stosować się do przepisów kodeksu drogowego.

Problem w tym, że już 10 lutego sprawa uległa przedawnieniu – kodeks drogowy daje na œciganie wykroczeń tylko rok. Postanowienie prokuratury o wyłšczeniu wspomnianego wštku tylko ogólnie okreœlało rodzaj wykroczenia w Oœwięcimiu.

Nie wskazano wprost, czy chodzi o miejsce wypadku, czy też np. inny odcinek tej drogi. Jak pisaliœmy w „Rzeczpospolitej", oœwięcimska policja zdšżyła wysłać proœbę do warszawskich policjantów o uzupełniajšce przesłuchania kierowców BOR, a prokuraturę poprosiła m.in. o doprecyzowanie miejsca wykroczeń. Odpowiedzi wróciły częœciowo już po terminie. Nadto w tej sprawie konieczne byłoby przeprowadzenie także innych ustaleń, by rozstrzygnšć, czy zasadne jest kierowanie do sšdu wniosku o ukaranie BOR-owców Š?