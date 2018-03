Czy polskie prawo sprzyja neofaszystom?

Nie jest pewne, czy prokuratura postawi zarzuty wokalistce, która krzyczała „za...ć Tuska". Powód? Art. 256.

Czy las, spotkanie dla niewielkiego grona osób albo impreza, na którš można wejœć tylko z biletem, to miejsce publiczne?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z punktu widzenia kodeksu karnego odpowiedŸ nie jest prosta. Œledczy, chcšc oskarżyć osoby propagujšce treœci neonazistowskie czy neofaszystowskie, muszš udowodnić, że czyniły to „publicznie".

– Jest z tym kłopot, czasem mamy zwišzane ręce – alarmuje komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Co trzecia umorzona

Chodzi o art. 256 kodeksu karnego, który przewiduje karę do dwóch lat za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego czy nawoływanie do nienawiœci.

Rocznie w kraju toczy się ok. 300–400 œledztw z tego paragrafu. W 2014 r. policja prowadziła ich 410, w 2015 r. – 427, w ubiegłym nieco mniej, bo 281.

Jednak pocišgnięcie sprawców do odpowiedzialnoœci jest trudne – sš lata, kiedy fiaskiem kończy się nawet jedna trzecia postępowań. W 2016 r. na 465 prowadzonych ze wspomnianego artykułu 137 umorzono z braku cech przestępstwa. W ubiegłym – jednš czwartš.

Powód? Trudno udowodnić, że sprawca dopuœcił się czynu „publicznie".

– To słowo klucz, o które my jako służby wspólnie z prokuraturš bardzo często się rozbijamy – mówił nadinspektor Szymczyk w styczniu na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Gdy impreza jest „zamknięta, biletowana, adresowana do œcisłego grona osób – możliwoœci karania sprawców bywajš znikome. Szef policji zasugerował więc potrzebę doprecyzowania przepisu.

Prokuratorzy przyznajš, że wobec art. 256 istniejš rozbieżnoœci interpretacyjne. Np. prokuratura w Białymstoku umorzyła œledztwo o propagowanie faszyzmu podczas Nocy Kupały w lesie pod Choroszczš (Podlaskie), gdzie spalono swastykę. Œledczy uznali, że nie doszło do publicznego propagowania faszyzmu, bo „zdarzenie miało miejsce w lesie i było dostępne tylko dla okreœlonej grupy osób".

Karol Radziwonowicz, prokurator rejonowy w Białymstoku, przyznaje, że œledczy różnie interpretujš art. 256, ale wspierajš się opiniami profesorów. – Zgodnie z doktrynš propagowanie publiczne ma miejsce, kiedy sprawca działa w taki sposób, że jego zachowanie może być odebrane przez bliżej nieokreœlonš liczbę osób – mówi prok. Radziwonowicz.

Zarzuty za urodziny

Gliwicka Prokuratura Okręgowa, która trzem organizatorom imprezy z okazji 128. rocznicy urodzin Hitlera (ujawnił to „Superwizjer" TVN) w lesie na Œlšsku postawiła zarzuty z art. 256, nie zamierza się z nich wycofywać.

– Nie mamy wštpliwoœci, że zdarzenie miało charakter publiczny. Dostęp do tego miejsca miały osoby postronne, spacerowicze – mówi prok. Karina Spruœ z gliwickiej prokuratury. Ale przyznaje, że to sšd oceni, czy prokuratura miała rację.

W tej sprawie (urzšdzenia przez stowarzyszenie Duma i Nowoczesnoœć urodzin Hitlera) œledczy sięgnęli po wybieg, uznajšc, że miało to miejsce w okolicy drogi publicznej.

Z kolei wštpliwoœci ma Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, która wszczęła œledztwo o propagowanie neonazizmu w lipcu na festiwalu narodowców Orle Gniazdo w Radomsku. Dotšd nie postawiła nikomu zarzutów – bada, czy propagowanie treœci totalitarnych było publiczne. – Jednym ze znamion przestępstwa z art. 256 k.k. jest znamię „publicznoœci" działania sprawcy. Może to oznaczać działanie w miejscu publicznym, ale też w miejscu prywatnym, do którego jest możliwy swobodny dostęp nieograniczonego kręgu osób. Okolicznoœć ta jest przedmiotem ustaleń dowodowych – tłumaczy Witold Błaszczyk, rzecznik piotrkowskiej prokuratury.

W przypadku festiwalu jest z tym problem, bo impreza była zamknięta. Ale œledczy ustalajš, czy dostęp do namiotu, w którym się odbywała, miały także osoby z zewnštrz.

Jeœli nie uda się potwierdzić publicznego charakteru imprezy, prokuratura nie będzie mogła postawić zarzutów wokalistce zespołu Gan, która podczas koncertu na tym festiwalu krzyczyała hasła o byłym premierze Donaldzie Tusku „Za...ć go nożem. Za...ć go prosto w serce". Dowód – nagranie TVN ukrytš kamerš.

Ale choć piotrkowska prokuratura od trzech tygodni dysponuje nagraniem, nie wszczęła œledztwa pod kštem podżegania do zabójstwa Tuska, za co grozi do dziesięciu lat więzienia (za propagowanie nazizmu dwa lata). Zdaniem prok. Błaszczyka œledczy rozważš kwalifikację znieważenia szefa Rady Europejskiej. Ale i tu musi być spełniony warunek znieważenia „publicznego".

Ministerstwo Sprawiedliwoœci dostrzegło problem i pracuje nad projektem zmieniajšcym zapisy kodeksu karnego dotyczšcego propagowania faszyzmu. Minister Zbigniew Ziobro po zdarzeniach ujawnionych przez TVN powołał zespół do przygotowania projektu nowelizacji art. 256.