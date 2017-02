Prezes lotniska winny, ale nie skazany

Radosław Włoszek blisko rok temu został prezesem Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach, gdzie większościowym właścicielem są państwowe Porty Lotnicze, spółka podległa ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi. Jest również członkiem rady nadzorczej TVP SA.

39-letni Włoszek to były wieloletni asystent obecnej premier Beaty Szydło. W 2014 r. bez powodzenia startował w wyborach na prezydenta Oświęcimia – mieszka w Grojcu w powiecie oświęcimskim. Był jedynym kandydatem w konkursie na prezesa krakowskiego lotniska.

22 października ubiegłego roku, jadąc służbową skodą superb, spowodował poważny wypadek we wsi Brodły koło Alwerni. Chcąc uniknąć uderzenia w jadący przed nim samochód, zjechał na przeciwny pas jezdni i czołowo zderzył się z peugeotem, którym podróżowała rodzina z Krakowa z trójką małych dzieci.

Wypadek był poważny. Przybyli na miejsce strażacy, by wydostać z peugeota jego pasażerów musieli rozcinać auto. Do szpitala trafiło sześć osób, a najciężej rannego pięciolatka do szpitala przetransportował śmigłowiec ratunkowy.

Policja z Chrzanowa bezsprzecznie ustaliła, że winę za wypadek ponosi Radosław Włoszek. Do sprawy nie było potrzeby powoływania biegłych, bo świadkowie zgodnie zeznawali, wskazując na winnego kierowcę skody. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

– 28 grudnia skierowaliśmy do prokuratury akt oskarżenia przeciwko sprawcy celem zatwierdzenia i skierowania do sądu – mówi nam Katarzyna Dąbkowska, rzeczniczka chrzanowskiej policji.

Ale prokuratura nie zdecydowała się na wniesienie oskarżenia przeciwko Włoszkowi. Na pierwszej rozprawie przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie, 25 stycznia tego roku, sąd warunkowo umorzył sprawę przeciwko niemu na okres dwóch lat.

– Wniosek o warunkowe umorzenie wnieśli zarówno prokurator, jak i pokrzywdzeni w wypadku – wyjaśnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą" prezes sądu Grażyna Lipa.

Przyznaje jednak, że to nietypowa sprawa, kiedy poszkodowani wnoszą o umorzenie wobec sprawcy.

– Sprawca przyznał się, wyraził żal, przeprosił pokrzywdzonych oraz wyrównał szkodę. W jaki sposób? Tego sąd nie ustalał – dodaje sędzia Lipa.

Radosław Włoszek musi też pokryć ponad 800 zł kosztów sądowych. Postanowienie o warunkowym umorzeniu jest już prawomocne.

Dlaczego prokuratura łagodnie potraktowała sprawcę tego wypadku?

– To nic nadzwyczajnego. Dość często zdarza się kierować takie wnioski w sprawach wypadków komunikacyjnych, które zalicza się do przestępstw nieumyślnych, jeśli są spełnione wymogi ustawowe – tłumaczy nam Maria Gruszczyńska-Buczek, zastępca prokuratora rejonowego w Chrzanowie. I wyjaśnia, że sprawca musi przyznać się do winy, wyrazić skruchę, zagwarantować zadośćuczynienie za krzywdę i ból.

– Prócz tego sprawca nie może być wcześniej karany. Wniosek w tej sprawie złożył i sam sprawca, i poszkodowani – podkreśla prokurator.

Warunkowe umorzenie nie jest skazaniem. Dla Radosława Włoszka, prezesa państwowego portu lotniczego, to sprawa kluczowa. Skazany z oskarżenia publicznego nie mógłby zasiadać na tym stanowisku. Podobnie tylko osoba niekarana może zasiadać w radzie nadzorczej TVP.

Radosław Włoszek nie odpowiedział na prośbę „Rzeczpospolitej" o odniesienie się do sprawy. Nigdy też nie skomentował sprawy wypadku.