Bandyci pozbawiani majątków

Połowa rozbitych w 2017 r. grup przestępczych to tzw. białe kołnierzyki – zajmujšcy się głównie oszustwami VAT.

Nielegalne interesy narkotykowe i nadużycia gospodarcze – głównie na tym swojš aktywnoœć koncentrujš obecnie zorganizowane grupy przestępcze. Gangi o profilu „ekonomicznym" oraz narkotykowym stanowiły niemal 75 proc. spoœród wszystkich działajšcych w kraju – wynika z danych Centralnego Biura Œledczego Policji (CBŒP), do których dotarła „Rzeczpospolita".

W ich rozbijaniu policja – wspierana przez inne służby – odnosiła największe sukcesy.

– Grupy ekonomiczne, w tym wyłudzajšce VAT, stanowiły połowę spoœród wszystkich rozbitych w minionym roku – mówi Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŒP.

Narkotyki na topie

W 2017 r. w kraju działało 858 zorganizowanych grup przestępczych – o 16 mniej niż w roku poprzednim. Tyle mniejszych lub większych struktur w ramach spraw operacyjnych swoim zainteresowaniem objęło CBŒP – policyjna formacja zwalczajšca najpoważniejszš przestępczoœć.

Zdecydowana większoœć, bo trzy czwarte spoœród wszystkich grup, specjalizowała się w handlu, produkcji i przemycie narkotyków oraz popełnianiu oszustw gospodarczych. Liczba gangów narkotykowych sięgała 336, z kolei gospodarczych – 305.

To oznacza, że w porównaniu w 2016 rokiem w ubiegłym nieco przybyło grup trudnišcych się narkobiznesem – ich liczba zwiększyła się o 46. Skšd wzrost? To efekt włšczenia nowych œrodków.

– Coraz częœciej rozbijamy grupy, które zajmujš się nie tylko handlem narkotykami, ale również rozprowadzajš dopalacze, a nawet podróbki leków – zaznacza Jurkiewicz.

Ubyło za to nieco gangów „białych kołnierzyków" (spadek o 36). Powód? W ich rozbijaniu policja odnosi największe sukcesy.

Na celu oszuœci VAT

CBŒP skuteczniej eliminowało gangi – zwłaszcza „białych kołnierzyków", które najdotkliwiej szkodzš państwu. Wspólnie m.in. z Krajowš Administracjš Skarbowš policjanci rozbili 176 grup (o dziesięć więcej niż w 2016 r.), zatrzymujšc 3,7 tys. osób – liderów i „żołnierzy".

Za kraty trafili m.in. członkowie gangu, który wprowadzał na rynek granulat tworzyw sztucznych, oszukujšc na VAT. Towar na papierze przechodził przez kilkadziesišt krajowych i kilka zagranicznych firm. Budżet stracił ok. 100 mln zł. Przestała istnieć też grupa, która oszukiwała na obrocie sprzętem elektronicznym, m.in. telefonami komórkowymi, oraz inna – na wielkš skalę odbarwiajšca olej opałowy, który trafiał na stacje paliw.

Zlikwidowano łšcznie 80 grup „białych kołnierzyków".

Ubiegły rok to kolejny spadek liczby grup kryminalnych (było ich o siedem mniej). – To trend utrzymujšcy się od kilku lat. Napady i rozboje sš bardziej ryzykowne, za to mniej opłacalne – tłumaczš œledczy.

Zajęte majštki

Wymiernym sukcesem zakończyły się działania, których finałem będzie pozbawienie członków gangów ich majštków. Do niedawna œledczy na tym polu ponosili porażkę – bo zanim sprawcy zostali skazani, zdšżyli skutecznie pozbyć się dóbr, przepisujšc je na krewnych i znajomych.

Teraz w razie skazujšcego wyroku zostanš pozbawieni „owoców przestępstwa". – Policjanci CBŒP zabezpieczyli mienie podejrzanych na blisko 644 mln zł. To suma dwukrotnie większa niż w 2016 r., kiedy wyniosła 335 mln zł – zaznacza Jurkiewicz. – Najwyższe zabezpieczenie mienia w 2017 r. i sšdowe ich utrzymanie w mocy œwiadczy o tym, że materiały w sprawach były œwietnie zebrane i przygotowane – mówił kilka dni temu podczas rocznej odprawy w CBŒP prok. Michał Ostrowski, dyrektor Departamentu ds. Przestępczoœci Gospodarczej Prokuratury Krajowej, wysoko oceniajšc współpracę prokuratur z CBŒP.

Sukcesy dotyczš także walki z przestępczoœciš narkotykowš. Policjanci zlikwidowali m.in. 19 laboratoriów narkotyków syntetycznych (czyli o siedem więcej niż w 2016) oraz więcej narkotyków.

Warte zauważenia jest coœ jeszcze – połowa podejrzanych, zatrzymanych wczeœniej przez CBŒP, usłyszała zarzuty działania w zorganizowanych grupach przestępczych. To oznacza wyższe kary. – Dla porównania w 2016 r. takie zarzuty usłyszała niewiele ponad jedna trzecia podejrzanych – zaznacza Iwona Jurkiewicz.

Pozbawianie sprawców owoców przestępstw to, jak oceniajš eksperci, najcenniejsza pozytywna zmiana.

– To bardzo dobra tendencja. Nic tak skutecznie nie odstrasza przestępców, jak wizja rozstania się z majštkiem, którego dorobili się w nieuczciwy sposób – ocenia dr Cezary Tatarczuk, ekspert ds. bezpieczeństwa wewnętrznego z Uczelni Kwiatkowego w Gdyni. – Zabezpieczenia majštkowe na poczet przyszłych grzywien czy w celu naprawienia szkody sš niesłychanie ważne, i powinny być stosowane także w innych sprawach, w tym np. zniszczenia mienia.

