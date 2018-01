Sąd Najwyższy zdecyduje, gdzie osądzą zabójcę Cygan

Bliscy zamordowanej Iwony Cygan nie ufajš sšdowi w Rzeszowie i chcš, by oskarżonych o tę zbrodnię, osšdził inny sšd.

Pełnomocnik rodziny ofiary mec. Ireneusz Wilk wystšpił do Sšdu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu równorzędnemu sšdowi.

– Uważamy, że jest to konieczne ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwoœci i wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia – mówi „Rzeczpospolitej" mec. Wilk.

17-letnia Iwona Cygan została zamordowana w 1998 r. Wokół zbrodni przez lata panowała zmowa milczenia, bo – jak twierdzš œledczy – nad domniemanym sprawcš parasol ochronny roztaczały miejscowe organy œcigania.

Dopiero niedawno policjanci z Archiwum X i prokurator z Wydziału ds. Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przerwali „zaklęty kršg". W grudniu 2017 r. oskarżono domniemanego sprawcę – Pawła K. i 13 osób (m.in. lokalnych policjantów), majšcych go chronić.

Jednak nagle Sšd Okręgowy w Rzeszowie majšcy poprowadzić proces zwrócił akt oskarżenia prokuraturze, chcšc odtajnienia częœci niejawnej zarzutów wobec m.in. policjantów. Sšd twierdził, że bez tego nie sš możliwe „sprawiedliwy wyrok i jawne rozpoznanie sprawy".

Zdumiona stanowiskiem sšdu była Prokuratura Krajowa, która twierdziła, że zdjęcie klauzuli tajnoœci narazi na zdradę tajemnic i uderzy w pokrzywdzonych.

Teraz stanowisko w sprawie zajęła rodzina ofiary, która – poprzez pełnomocnika – złożyła do SN wniosek o wyznaczenie innego sšdu do rozpoznania sprawy.

Bliscy wskazujš, że sšd, zwracajšc sprawę prokuraturze, zadbał o to, by postanowienie szybko doręczyć oskarżonym, ale o prokuratorze i o bliskich ofiary „zapomniał". Dostali je z poœlizgiem.

„Ze znanych jedynie Sšdowi powodów postanowienie to zostało przesłane Prokuratorowi dopiero 27 grudnia 2017 r. (po tygodniu od wydania – red.)" – czytamy we wniosku do SN. Z kolei mec. Wilkowi odpis orzeczenia doręczono po dwóch tygodniach.

Tymczasem – co ważne – już w grudniu 2017 r. ojciec Iwony przed sšdem oœwiadczył, iż będzie oskarżycielem posiłkowym – sšd powinien więc doręczyć decyzję o zwrocie aktu oskarżenia „niezwłocznie".

– Już samo naruszenie zasady równouprawnienia stron, do którego doszło w tej sytuacji, rzutuje bezpoœrednio na kwestię oceny spełnienia przesłanki dobra wymiaru sprawiedliwoœci – twierdzi mec. Wilk we wniosku do SN.

Zarówno rodzina ofiary i jej pełnomocnik, jak i Prokuratura Krajowa nie godzš się na zniesienie klauzuli tajnoœci z częœci dokumentów, czego chce sšd w Rzeszowie.

Mec. Wilk uważa, że wszystkie możliwe do uzyskania dowody w sprawie zostały zabezpieczone. – Zdjęcie tajnoœci „może w konsekwencji doprowadzić do ujawnienia – upublicznienia zasad pracy rozpoznawczej i operacyjnej Policji".

Prokuratura Krajowa potwierdza, że wie o wniosku mec. Wilka, ale formalnie go jeszcze nie otrzymała. – Zajmiemy merytoryczne stanowisko na posiedzeniu przed sšdem, który będzie zajmował się wnioskiem – mówi „Rzeczpospolitej" prok. Arkadiusz Jaraszek z Prokuratury Krajowej.

Prokuratura Krajowa, która składała zażalenie na postanowienie rzeszowskiego sšdu o zwrocie aktu oskarżenia, złożyła również wniosek o wstrzymanie wykonania tego postanowienia do czasu rozpatrzenia zażalenia przez Sšd Apelacyjny w Rzeszowie. – 9 stycznia sšd uwzględnił nasz wniosek – mówi Jaraszek. To ważne, bo w areszcie przebywajš oskarżeni. Obrońca jednego z oskarżonych: – Nie wiem, jakie argumenty za tym wnioskiem stojš, ale wyłšczenie sšdu w Rzeszowie wstrzyma proces na wiele miesięcy.