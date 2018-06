Timmermans: Komisja Europejska nie zmienia stanowiska ws. Polski

- Polska miała szansę przedstawienia swoich argumentów. Komisja Europejska nie zmienia stanowiska. Ryzyko systemowego naruszenia praworządności w Polsce pozostaje - stwierdził Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej. - Jest potrzebne podjęcie kroków przez stronę polską - zaznaczył europejski polityk, cytowany przez portal Onet.pl.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przedstawił w Parlamencie Europejskim stanowisko w związku z mającym miejsce przedwczoraj wysłuchaniem Polski przed Radą ds. Ogólnych. - Polskie władze miały duże możliwości, żeby udzielić tam odpowiedzi, ale nie zostały one udzielone tak szeroko, jak byśmy chcieli - powiedział. - Nie ma powodu, by KE zmieniła swoje stanowisko. Jest potrzeba podjęcia większych kroków ze strony polskiej. Komisja pozostaje w gotowości do dyskusji, jesteśmy otwarci na dialog - deklarował.

Poniżej dalsza część artykułu

Timmermans wymieniał kwestie, którą budzą wątpliwości urzędników Komisji Europejskiej. Chodzi m.in. o nową procedurę skargi nadzwyczajnej. - Ostatnie poprawki nie usunęły ani nie zmieniły tej procedury w sposób znaczący - wyjaśniał. Inne zagadnienia będące przedmiotem sporu, to np. sprawa niezależności Trybunału Konstytucyjnego i zmiany związane z Izbą Dyscyplinarną. - Chcę podkreślić, że te wątpliwości są zgłaszane również przez międzynarodowe organizacje, m.in. przez Komisję Wenecką - przypominał Timmermans, którego cytuje Onet.pl.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił też, że KE "nie podważa prawa polskich władz do reform". - Jednak w reformowaniu kluczowe znaczenie ma niezależność władzy sądowniczej, to, że utrzymany jest trójpodział władzy - powiedział.