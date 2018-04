Sąd zatrzymał Małgorzatę Ch. w areszcie

Warszawska prokuratura zaskarżyła postanowienie sšdu o uchylenie aresztu dla Małgorzaty Ch., bizneswoman z Zakopanego za półmilionowš kaucję.

- Uważamy że na tym etapie jedynie izolacyjny œrodek zapobiegawczy jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania - tłumaczy prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Prokuratura zatrzymała Małgorzatę Ch. i pięcioro jest współpracowników w ubiegłym tygodniu. Postawiła jej zarzut oszustwa w stosunku do mienia o znacznej wartoœci, ukrywania i wyzbywania się majštku w celu udaremniania zaspokojenia roszczeń wierzyciela a jej współpracownikom - zarzuty pomocnictwa do tego przestępstwa. Chodzi o głoœnš sprzedaż hotelu Belvedere w Zakopanem, który należał do Małgorzaty Ch. Hotel chciała kupić spółka Modrzejewski i Wspólnicy. Kupujšcy zapłacili 21 mln zł zadatku, ale do podpisania umowy nie doszło, bo biznesmenka przewłaszczyła hotel na innš kontrolowanš przez siebie spółkę. Dziœ formalnie jest bankrutem.



Zdaniem prokuratury, Małgorzata Ch. wprowadziła w błšd spółkę Modrzejewski i Wspólnicy co do rzeczywistego zamiaru zawarcia umowy przyrzeczonej – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomoœci położonej w Zakopanem. - Nie miała zamiaru wywišzać się z umowy, a zawarcie umowy służyło jedynie uzyskaniu zadatku - twierdzi prokurator Łapczyński.



Kontrowersyjne interesy biznesmenki z Zakopanego, której wierzyciele zarzucali ucieczkę z majštkiem i niespłacanie długów, "Rzeczpospolita" szeroko opisała w artykule „Kruche imperium królowej Zakopanego" w paŸdzierniku 2017 roku. Po naszym artykule œledztwo przejęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.



Małgorzata Ch. do niedawna była hotelowš potentatkš, właœcicielkš trzech hoteli w stolicy Tatr. Dziœ jest praktycznie bankrutem – jej długi przewyższajš wartoœć oficjalnego majštku. Wierzyciele (ponad 100 firm i instytucji – pięć z kwotš wierzytelnoœci na łšcznie 191 mln zł) zarzucajš jej m.in. ucieczkę z majštkiem.



Po postawieniu zarzutów prokuratura zwolniła pięciu podejrzanych współpracowników wydajšc zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z Ch.



Prokurator zdecydował o aresztowaniu Małgorzaty Ch., a pištek sšd uwzględnił wniosek i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, zastrzegajšc jednak że tymczasowe aresztowanie ulegnie uchyleniu jeœli ze strony podejrzanej wpłynie kwota 500 tys. zł złożona tytułem poręczenia majštkowego.



- Nie zgodziliœmy się z decyzjš sšdu i jeszcze w pištek prokurator skierował do sšdu zażalenie na to postanowienie w zakresie w jakim dopuszcza możliwoœć zmiany œrodka zapobiegawczego na poręczenie majštkowe - zastrzega prok. Łapczyński. Sšd na tym etapie - w ostatnim zakresie wniosek uwzględnił i wstrzymał wykonalnoœć postanowienia.



Ostatecznie zdecyduje o tym sšd. Małgorzata Ch. od ubiegłego pištku przebywa w areszcie do czasu rozpoznania zażalenia prokuratury. Biznesmence grozi do dziesięciu lat więzienia.