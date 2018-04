666 666,66 zł dla "Majora" Frydrycha. Za krasnala

666 tys. 666 zł i 66 gr będzie musiał zapłacić Wrocław twórcy Pomarańczowe Alternatywy, "Majorowi" Waldemarowi Fydrychowi za wykorzystanie stworzonego przez niego wizerunku krasnala

Wrocław od 2004 roku wykorzystywał wykonany przez Waldemara Frydrycha rysunek - krasnala z kwiatkiem w dłoni, zdobišc nim pamištki i gadżety.

W 2011 roku Frydrych oskarżył wrocławski ratusz o bezprawne wykorzystanie jego własnoœci intelektualnej.

Ratusz bronił się twierdzšc, że używany wizerunek krasnala powstał na zamówienie u innego grafika, ale sšd przyznał rację twórcy Pomarańczowej Alternatywy. Nakazał przeproszenie Frydrycha i zabronił dalszego wykorzystywania krasnala.

Władze miasta odwołały się od tego wyroku i w procesie apelacyjnym ponownie spotkały się w sšdzie. Tam doszło do ugody. Ratusz przeprosił twórcę krasnala i obie strony miały się porozumieć co do wysokoœci odszkodowania.

W wyznaczonym terminie nie doszło do ustalenia wymiaru odszkodowania i sšd wznowił proces. Tym razem za bezprawne wykorzystanie własnoœci intelektualnej zasšdził na rzecz Waldemara Frydrycha odszkodowanie od władz Wrocławia, w wysokoœci 666 tys 666 zł i 66 groszy. Kwotę tę ustalono na podstawie opinii biegłego.

Pomarańczowa Alternatywa, którš we Wrocławiu w latach 80. powołał do życia Waldemar Frydrych, to antykomunistyczny happenerski ruch, działajšcy w kilku miastach Polski. Organizował przeœmiewcze happeningi z okazji fikcyjnych œwišt, z których największy odzew miało rozdawanie w 1978 roku na ulicach Wrocławia deficytowego wówczas papieru toaletowego. Od tego momentu o Pomarańczowej Alternatywie pisały nawet zagraniczne media, m.in. "The Village Voice".