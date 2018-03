Poseł PiS zapowiada publikację niepublikowanych orzeczeń TK

- Opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych wyroków wydanych przez Trybunał Konstytucyjny zakłada złożony w Sejmie przez PiS projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów. - W zasadzie z punktu widzenia formalno-prawnego ta publikacja też nie będzie miała jakiegokolwiek znaczenia - powiedział poseł PiS Marek Ast, zaznaczajšc, że to gest rzšdu w kierunku żšdań Komisji Europejskiej.

Ast zastrzegł, że "publikacja nastšpi z zastrzeżeniami w jakich okolicznoœciach te orzeczenia zostały wydane".

- Premier ma obowišzek, by dziœ opublikować zaległe orzeczenia TK. Dzisiejszy dzień pokazuje chaos w obozie władzy - skomentował te zapowiedzi poseł PO Borys Budka, były minister sprawiedliwoœci.

Chodzi o wyrok z 9 marca 2016 r. (sygn. K 47/15), który stwierdzał niekonstytucyjnoœć noweli ustawy o TK autorstwa PiS z grudnia 2015 roku. Wyrok z 11 sierpnia 2016 r. (sygn. K 39/16), który dotyczył częœciowej niekonstytucyjnoœci ustawy autorstwa PiS o TK z lipca 2016 roku i wyrok z 7 listopada 2016 r. (sygn. K 44/16), który wydany został ws. przepisów o wyłanianiu kandydatów na prezesa TK. Ani rzšd, ani PiS nie uznały tych rozstrzygnięć za wyroki. Decyzjš premier Beaty Szydło nie zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw.

- W zasadzie z punktu widzenia formalno-prawnego ta publikacja też nie będzie miała jakiegokolwiek znaczenia. Dla zaspokojenia tych oczekiwań ze strony Komisji Europejskiej podjęliœmy takš decyzję, która ma zakończyć spory wokół kwestii publikacji - powiedział w Sejmie Marek Ast. Zaznaczył, że ustawy, których dotyczyły wyroki, i tak zostały póŸniej zmienione w Sejmie.

Pytany, czy jest to tylko symboliczny ruch ze strony rzšdu, Ast stwierdził, że "to jest gest z naszej strony" - Mimo tego, że uważamy, że ze względu na ewidentne naruszenie prawa przy wydaniu tych orzeczeń one nie powinny podlegać publikacji - podkreœlił.