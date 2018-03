Borys Budka: Publikacja wyroków TK? Przywrócić sędziów, usunąć dublerów

- Pan premier Morawiecki ma konstytucyjny obowišzek, by jeszcze dzisiaj opublikować zaległe orzeczenia Trybunału i nie potrzebuje do tego żadnej ustawy - ocenił Borys Budka z PO, komentujšc złożenie do Sejmu przez PiS projektu zakładajšcego opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego. - Tak naprawdę trzeba zaprzysišc trzech legalnie wybranych sędziów, wycofać się z absurdalnej, niekonstytucyjnej zmiany w ustawie o KRS i przede wszystkim wyrzucić z TK tych dublerów - dodał.

- Jest to kolejny przykład totalnych absurdów w wykonaniu PiS-u - komentował "na goršco" w Sejmie Budka. - Otóż to tak, jak gdyby posłowie PiS-u do uwierzenia w to, że ziemia jest okršgła, potrzebowali specjalnej ustawy. Konstytucja RP jasno stanowi w art. 190 ust. 2, że niezwłocznie opublikowane muszš być wszystkie orzeczenia TK. Do tego nie potrzeba żadnej ustawy - przekonywał.

Jego zdaniem "po raz kolejny PiS pokazuje, że ponosi totalnš porażkę na arenie międzynarodowej". - Nic nie dały kłamstwa i manipulacje, zawarte w "Białej Księdze", którš pan premier Morawiecki przedstawił w Brukseli. Bo wiemy, że przedstawiciele UE po prostu już temu rzšdowi nie wierzš. Dlatego teraz, w sposób zupełnie chaotyczny proponuje się po raz kolejny gmeranie w polskim prawie - stwierdził.

Budka zwrócił uwagę, że to tylko częœć czwartkowej ofensywy PiS dotyczšcš sšdownictwa. - Rano dowiedzieliœmy się, że posłowie PiS-u będš zmieniać przed chwilš uchwalone ustawy o Sšdzie Najwyższym i ustawę o ustroju sšdów powszechnych. Teraz dowiadujemy się, że PiS, wbrew temu, co przez wiele miesięcy zapewniał, jednak opublikuje zaległe orzeczenia TK. Byłby to krok w dobrym kierunku, gdyby nie to, że dla PiS-u potrzebna jest do tego dodatkowa ustawa. Otóż nic bardziej błędnego - mówił.

- Pan premier Morawiecki ma konstytucyjny obowišzek, by jeszcze dzisiaj opublikować zaległe orzeczenia Trybunału i nie potrzebuje do tego żadnej ustawy. Co więcej - taka ustawa będzie kolejnym bublem prawnym, bowiem zgodnie z Konstytucjš to Konstytucja stosowana jest wprost, bezpoœrednio i ma moc najwyższš w Ÿródłach prawa. Nie potrzebuje żadnej ustawy - tłumaczył.

- Ale tak naprawdę dzisiejszy dzień pokazuje absolutny chaos w obozie władzy. Pokazuje, że tak naprawdę gwałtownie szuka się próby wyjœcia z tej kompromitacji, od dwóch lat ma miejsce na arenie międzynarodowej, ale tej kompromitacji już zatrzymać się nie da - ocenił były minister sprawiedliwoœci w rzšdzie PO-PSL.

- Tak naprawdę trzeba zaprzysišc trzech legalnie wybranych sędziów, wycofać się z absurdalnej, niekonstytucyjnej zmiany w ustawie o KRS i przede wszystkim wyrzucić z TK tych dublerów. Tak naprawdę potrzeba wiele konkretnych ruchów, a nie pozorowanych ustaw - dodał.