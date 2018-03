Zandberg o publikacji wyroków TK: Nad Szydło wisi Trybunał Stanu

PiS chce opublikować trzy nieopublikowane dotšd orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. - Naruszenie prawa, o którym mówił pan poseł (Marek) Ast, nastšpiło wtedy, kiedy Beata Szydło nie opublikowała wyroku Trybunału. I Beata Szydło jest tš osobš, która poniesie konsekwencje tego naruszenia prawa, bo to na niej spoczywa prawna, konstytucyjna odpowiedzialnoœć za to, co się wtedy stało - ocenił Adrian Zandberg z Razem.

- W zasadzie z punktu widzenia formalno-prawnego ta publikacja też nie będzie miała jakiegokolwiek znaczenia - powiedział poseł PiS Marek Ast, zaznaczajšc, że to gest rzšdu w kierunku żšdań Komisji Europejskiej. Ast zastrzegł, że "publikacja nastšpi z zastrzeżeniami w jakich okolicznoœciach te orzeczenia zostały wydane".

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Nie trzeba być geniuszem prawnym, żeby zorientować się, np. czym była ta nieszczęsna "Biała Księga", pełna nieœcisłoœci, którš PiS szermowało przez jakiœ czas w Brukseli. I nie trzeba być geniuszem, żeby zrozumieć, że ten gest nie ma realnych prawnych konsekwencji. Ta sytuacja, z którš mamy tutaj do czynienia, to jest takie zakiwanie się Prawa i Sprawiedliwoœci, pomiędzy - z jednej strony - œwiadomoœciš tego, że obiecało się rzeczy w politycy międzynarodowej, której nie jest się w stanie zrealizować, a - z drugiej strony - wœciekłš znacznš częœciš elektoratu PiS, która nie rozumie obietnic, które je składano, a teraz gestów i działań, które sš z tym sprzeczne - ocenił Adrian Zandberg.

Członek zarzšdu Razem ocenił, że to była premier naruszyła prawo, nie publikujšc wyroków TK. - Beata Szydło tš decyzjš zagwarantowała sobie to, że przed niš wisi i będzie wisieć zawsze perspektywa Trybunału Stanu. A Prawo i Sprawiedliwoœć nie będzie rzšdziło wiecznie. I nie jest tak, że łamanie podstawowych zasad państwa prawa będzie wiecznie bezkarne - dodał.

- Premier ponosi odpowiedzialnoœć i od tej odpowiedzialnoœci nie może uciec. W Polsce oczywiœcie jest taka kultura uciekania od odpowiedzialnoœci w ogóle. Swego czasu premier RP wysłał polskie wojska na niezgodnš z prawem międzynarodowym wojnę i też pewnie liczy, że nigdy nie zapłaci za to przed Trybunałem Stanu. Ja myœlę, że przyjdzie i taki czas, kiedy i Leszek Miller, i Beata Szydło, będš mieli szansę wytłumaczyć się ze swoich decyzji przed tym gremium i przed tš instytucjš, która jest powołana do tego, żeby ocenić, czy ktoœ złamał czy nie złamał swoje obowišzki - mówił w TVN24 polityk Razem.

- Myœlę, że to, co jest istotne politycznie i w sprawie tych gestów zwišzanych z Trybunałem Konstytucyjnym, i z tš symbolicznš rejteradš Morawieckiego w Brukseli, i w sprawie ustawy o IPN-ie, to to, że kiedy PiS zmieniał premiera, to obiecywał, że ten premier to jest dlatego, żeby z jeszcze większym impetem, jeszcze bardziej zdecydowanie, ale w sposób przekonywujšcy dla partnerów, forsować zdecydowanš, twardš linię polskiej polityki. Co widzimy? Widzimy premiera, który się pogubił, premiera, który się kilka razy już zdšżył publicznie skompromitować - skomentował Adrian Zandberg.