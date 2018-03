Adam Bielan: To gest w stronę KE. Decyzja już jakiś czas temu

- Rewolucja to jest zdecydowanie za duże słowo - powiedział Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, komentujšc projekty ustaw dotyczšce KRS i Trybunały Konstytucyjnego. - Ale wykonujemy pewne gesty pod adresem naszych partnerów z Komisji Europejskiej - zaznaczył.

- Toczy się od kilku tygodni intensywny dialog między naszym rzšdem, reprezentowanym przez premiera (Mateusza) Morawieckiego, pana ministra (spraw zagranicznych, Jacka) Czaputowicza, wiceministra (Konrada) Szymańskiego i naszego ambasadora Andrzeja Sadosia, a urzędnikami Komisji Europejskiej i te projekty, które zostały dzisiaj złożone do laski marszałkowskiej, mam nadzieję zostanš wkrótce przyjęte przez parlament, sš elementem tego dialogu - wyjaœniał Bielan.

Wicemarszałek podkreœlił, że rzšd "nie jest na pasku Brukseli". - To sš projekty, które sš wynikiem decyzji, które zapadły już jakiœ czas temu - mówił, nie chcšc wyjaœnić, kiedy dokładnie zapadła decyzja o złożeniu ich do Sejmu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Bielan zaznaczył, że nie wszyscy posłowie PiS wiedzieli o przygotowywanych projektach, ale wiedział o nich m.in. minister sprawiedliwoœci i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. - Ja rozmawiałem dzisiaj dwukrotnie przez telefon z panem ministrem Ziobro i nie był on niczym zdziwiony, niczemu się nie dziwił. Sš to projekty przez niego akceptowane i częœciowo przygotowane - mówił polityk w TVN24.

- Nie wszyscy posłowie sš wprowadzeni w szczegóły tych negocjacji (z Komisjš Europejskš). Natomiast one się toczš już od wielu, wielu tygodni. 8 marca było bardzo ważne spotkanie premiera Morawieckiego z przewoniczšcym (Komisji Europejskiej, Jeanem-Claudem) Junckerem, ale również wiceprzewodniczšcym (Fransem) Timmermansem. Dzisiejsza wizyta premiera w Brukseli, co warto podkreœlić, nie jest zwišzana z tš dyskusjš na temat tej procedury zwišzanej z artykułem 7.1 (Traktatu o UE), bo to jest szczyt Unii Europejskiej poœwięcony zupełnie innym tematom - powiedział Bielan.

Pytany, czy gest PiS-u jest efektem wizyty w Warszawie kanclerz Niemiec Angeli Merkel, wicemarszałek powiedział, że wprawdzie nie brał udziału w spotkaniu z niš, natomiast rzšd toczy dialog z urzędnikami Komisji Europejskiej, a nie poszczególnymi państwami.

- To jest przede wszystkim decyzja rzšdu (...) Oczywiœcie Jarosław Kaczyński jako lider naszego obozu, szef większoœci w parlamencie, jest wprowadzony we wszystkie szczegóły - zaznaczył Bielan, dodajšc, że decydujšcš rolę w rozmowach z Brukselš odgrywa premier. - Negocjuje w tej sprawie z Komisjš Europejskš, jeŸdzi regularnie do Brukseli - wyjaœniał.