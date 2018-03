Morawiecki: Zdecydowane wyciągnięcie ręki do Komisji Europejskiej

Projekt zmian w ustawach o sšdownictwie oraz plan opublikowania "zaległych" wyroków Trybunału Konstytucyjnego z czasów szefowania mu przez Andrzeja Rzeplińskiego to "zdecydowane wycišgnięcie ręki" w kierunku Komisji Europejskiej - powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że pomogła w tym publikacja "Białej Księgi".

- Ja mogę powiedzieć, że na tym etapie nasze działania odniosły pozytywny skutek - zadeklarował szef rzšdu. - My przygotowaliœmy "Białš Księgę", która spotkała się z bardzo dobrym zrozumieniem przez wiele państw członkowskich. Ja osobiœcie prezentowałem główne założenia "Białej Księgi" bardzo wielu naszym partnerom, w tym oczywiœcie ostatnio również pani kanclerz (Niemiec Angeli) Merkel w Warszawie. I chcę powiedzieć, że "Biała Księga" odegrała znakomitš rolę, ponieważ wiele krajów rzeczywiœcie zrozumiało, na czym polega koniecznoœć głębokiego zreformowania wymiaru sprawiedliwoœci - mówił.

Jako przykład zrozumienia ze strony państw UE dla reformy sšdownictwa Morawiecki wymienił losowš dystrybucję spraw wpływajšcych do sšdów oraz zakaz przesuwania sędziego pomiędzy poszczególnymi wydziałami. - Te dwie sprawy spotykajš się z ogromnym zrozumieniem - podkreœlił.

- Krótko mówišc każdy, łšcznie z przewodniczšcym (Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem) Junckerem, z którym wczoraj rozmawiałem w tych tematach, przyznaje, że rzeczywiœcie w sensie faktycznym, jak najbardziej realnym, tego typu zmiany, które wprowadziliœmy od poczštku tego roku, zwiększajš zdecydowanie niezawisłoœć, a więc również obiektywnoœć sšdownictwa - ocenił premier.

- Z jednej strony zachowane zostały wszystkie najważniejsze elementy naszej reformy: rzeczywiœcie będziemy mogli zreformować nasz wymiar sprawiedliwoœci i skupić się na takiej fazie, która ludzi najbardziej interesuje, tzn. "zróbcie coœ, żeby w końcu procesy sšdowe były szybkie, sprawiedliwie, żeby odpowiadały też poczuciu sprawiedliwoœci". Jednoczeœnie pojawiła się ogromna szansa na zażegnanie tego sporu - kontynuował premier.

Morawiecki podziękował też parlamentarzystom, "którzy doskonale rozumiejš tę dynamikę tych dyskusji, negocjacji, tej dyplomacji, która tutaj się toczyła, i zaproponowali pewne zmiany wychodzšce naprzeciw również oczekiwaniom KE". - Ale oczywiœcie dopiero najbliższe dni, najbliższe tygodnie pokażš, jak Komisja Europejska zareaguje na tę zdecydowanie wycišgniętš rękę. Ja uważam, że na tym polega oczywiœcie mšdra polityka, żeby wykorzystywać takie szanse, które się pojawiajš i zdecydowanie "Biała Księga" doprowadziła nas do tego stanu właœnie, w którym jesteœmy - podkreœlił.

Jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej? - Musimy jeszcze chwilę poczekać, tego nie wiemy do końca. Natomiast co do innych ewentualnych dezyderatów, postulatów, też trudno mi się wypowiadać, to bardziej jest pytanie do KE. Na pewno tych kilka propozycji, które padły wczoraj, które były wypracowywane i które posłowie zaprezentowali, one wychodzš bardzo wyraŸnie naprzeciw niektórym sformułowaniom, które zostały ujęte w rekomendacjach Komisji Europejskiej - powiedział w Brukseli szef rzšdu.