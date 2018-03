Prof. Rzepliński: To wygląda na początek odwrotu PiS

- Jesteœmy bardzo daleko przed przywróceniem stanu ex ante, czyli stanu, który był zgodny z konstytucjš i dobrze służył prawu polskiemu, miejscu Polski w Europie - mówił w TVN24 były prezes TK, prof. Andrzej Rzepliński, który stwierdził jednak jednoczeœnie, że zgłoszone przez PiS projekty zmian w ustawach reformujšcych sšdownictwo "wyglšdajš na poczštek odwrotu".

PiS złożył w Sejmie projekty zmian w ustawach o ustroju o sšdzie powszechnym i o Sšdzie Najwyższym. Zmiany w pierwszej ustawie ograniczajš swobodę ministra sprawiedliwoœci w zakresie odwoływania prezesów i wiceprezesów sšdów. Zmiany w drugiej dotyczš zrównania wieku emerytalnego sędziów Sšdu Najwyższego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jednoczeœnie PiS zapowiedział nowelizację ustawy o TK na mocy której opublikowane miałyby być - z zastrzeżeniami - trzy orzeczenia Trybunału, których publikacji odmawiał rzšd premier Beaty Szydło.

Prof. Rzepliński przyznał, że zaproponowanymi przez PiS zmianami był zaskoczony, ale pochwalił kierunek tych zmian. Dodał jednak, że ich Ÿródło "jest w Brukseli, nie w Warszawie" sugerujšc, że to presja Unii Europejskiej skłoniła PiS do zmian przepisów.

Były prezes TK ocenił jednoczeœnie, że nowelizacja ustawy o TK w kwestii nieopublikowanych orzeczeń jest niepotrzebna, co więcej - byłaby sprzeczna z konstytucjš.

- Premier ma obowišzek ogłosić trzy wyroki z 2016 roku. Zwróciłem się do premiera Morawieckiego w liœcie z 4 marca, kiedy zbliżało się dwulecie nieogłaszania wyroków w sprawie K 47/15 i kolejnych wyroków: 39/16 i 44/16. One muszš być po prostu ogłoszone. Wtedy stan prawny i działalnoœci Trybunału Konstytucyjnego, i procedowania spraw, które zawisły przed Trybunałem, wrócš do swojego Ÿródła, czyli do ustawy uchwalonej przez Sejm 25 czerwca 2015 roku - tłumaczył były prezes TK.

Prof. Rzepliński stwierdził jednoczeœnie, że po publikacji wspomnianych wyżej wyroków TK do dymisji powinni podać się tzw. sędziowie-dublerzy, czyli sędziowie wybrani przez obecny parlament w miejsce sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, którzy - zgodnie z orzeczeniem TK z 2015 roku - zostali wybrani zgodnie z prawem.

- Oni powinni odejœć z tego powodu, że wiedzieli, że zgadzajš się być sędziami konstytucyjnymi na miejsca obsadzone, czyli wiedzieli, że zgadzajš się złamać konstytucję, która mówi, że sędziów jest 15. Ktoœ, kto chce być sędziš konstytucyjnym i staje się tym sędziš z pogwałceniem konstytucji, to to jest rzecz z teatru absurdu - mówił prof. Rzepliński.