Zarzuty dla właścicielki hotelowego imperium

Należšcy do Małgorzaty Ch. zakopiański hotel Belvedere

Małgorzata Ch. – do niedawna jedna z najbogatszych Polek i znana właœcicielka hoteli na Podhalu została zatrzymana. Razem z niš pištka jej współpracowników. Usłyszš zarzuty oszustwa.

Kontrowersyjne interesy biznesmenki z Zakopanego, której wierzyciele zarzucali ucieczkę z majštkiem i niespłacanie długów, "Rzeczpospolita" szeroko opisała w artykule „Kruche imperium królowej Zakopanego" w paŸdzierniku 2017 roku. Teraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie uznała, że sš dowody pozwalajšce postawić jej i jej najbliższym współpracownikom zarzuty.

- Zatrzymane osoby zostanš doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszš zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartoœci, ukrywania i wyzbywania się majštku w celu udaremniania zaspokojenia roszczeń wierzyciela oraz pomocnictwa do tego przestępstwa – mówi „Rzeczpospolitej" Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W czwartek stołeczni policjanci na polecenie prowadzšcych œledztwo zatrzymali szeœć osób – oprócz Małgorzaty Ch. także jej życiowego i biznesowego partnera Grzegorza K. Ponadto - Szymona K, Zdzisława L., Marka F. i Dorotę F.

Jak mówi prokurator Łapczyński, zarzuty sš zwišzane z zawarciem w lutym 2017 roku przez spółkę, w której imieniu występowali podejrzani, umowy sprzedaży w Zakopanem hotelu Belvedere spółce Modrzejewski i Wspólnicy. Kupujšcy zapłacili wielomilionowy zadatek, jednak do podpisania umowy nie doszło, bo biznesmenka przewłaszczyła hotel na innš kontrolowanš przez niš spółkę.

Małgorzata Ch. była do niedawna właœcicielkš trzech znanych hoteli w stolicy Tatr, w których goœcili m.in. prezydenci RP (Aleksander Kwaœniewski i Andrzej Duda). Zbudowała też pierwsze, i swego czasu największe, w Polsce centrum kongresowe Ossa pod Rawš Mazowieckš. Dziœ Ch. jest bankrutem - jej długi przewyższajš wartoœć oficjalnego majštku. Wierzyciele - a ma ich sporo - zarzucajš jej oszustwo i uciekanie z majštkiem przed egzekucjš.

Małgorzacie Ch. grozi do 10 lat pozbawienia wolnoœci.