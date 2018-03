Irlandia: Sąd wstrzymuje ekstradycję. Obawa o stan polskich sądów

W Irlandii zatrzymano poszukiwanego przez polskiego służby Artura C. Mężczyzna poszukiwany był m.in. za handel narkotykami. Do ekstradycji Polaka nie dojdzie, ponieważ sędzia ma wštpliwoœci wobec przestrzegania zasad demokracji i praworzšdnoœci w Polsce.

Artur C. przez kilka lat był poszukiwany za udział w organizacji przestępczej i handel narkotykami. Za mężczyznš wydano europejski nakaz aresztowania.

41-latek został zatrzymany dziewięć miesięcy temu w Irlandii. Poza granicami Polski przebywał od kilku lat. W zwišzku z wydaniem europejskiego listu gończego, Polak miał być szybko przekazany w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwoœci. Tak się jednak nie stało.

Obrońcy Artura C. przekazali sšdowi, że w zwišzku z ostatnimi zmianami legislacyjnymi w Polsce, sprzeciwiajš się ekstradycji. Według nich, ich klient nie będzie mógł liczyć w swoim kraju na sprawiedliwy proces.

Wczoraj miała zapaœć decyzja w tej sprawie. Sšd ekstradycyjny w Dublinie ogłosił, że przekażę sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoœci. Sędzia Aileen Donnelly poinformowała, że ostatnie zmiany w polskim sšdownictwie doprowadziły do tego, że jest on "systematycznie uszkadzany".

Zdaniem Donnelly zmiany te doprowadziły do naruszenia praworzšdnoœci i demokracji. - W Polsce minister sprawiedliwoœci jest teraz także prokuratorem generalnym i ma prawo do odgrywania aktywnej roli nad prezesami sšdów. Może mieć na nich wpływ - oceniła.

Decyzja w sprawie ekstradycji została wstrzymana do czas orzeczenia Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Wniosek do trybunału zostanie wysłany w przyszłym tygodniu.