Propagowanie banderyzmu. Prokuratura sprawdzi obchody w Sahryniu

Obchody 74. rocznicy akcji oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przeciwko ukraińskim wsiom odbyły się w sobotę w Sahryniu. Prokuratura sprawdzi, czy nie doszło do złamania ustawy o IPN.

W sobotę w Sahryniu koło Hrubieszowa w wojewódzkie lubelskim odbyła się uroczystoœć upamiętniajšca 74 rocznicę akcji oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przeciwko ukraińskim wsiom na terenie dawnych powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

"W trakcie pacyfikacji ginęła ukraińska ludnoœć cywilna. Najwięcej ofiar zostało zabitych 10 marca 1944 r. Na przykład we wsi Sahryń i jej koloniach zginęło wówczas 606 mieszkańców, znanych z imienia i nazwiska, w tym co najmniej szeœć osób narodowoœci polskiej, pomyłkowo wziętych za Ukraińców (wœród ofiar było 227 kobiet i 151 dzieci), we wsi Szychowice – co najmniej 138 osób (w tym 66 kobiet i 34 dzieci), w Miętkim – nie mniej niż 110 osób (44 kobiety i 27 dzieci), zaœ w Łaskowie – 326 osób (131 kobiet i 72 dzieci). W cišgu kilku dni (od 9 do 11 marca 1944) zniszczeniu uległo aż jedenaœcie miejscowoœci. Według ostatnich ustaleń z ršk polskich formacji zginęło wówczas co najmniej 1228 Ukraińców. Kolejnych 21 miejscowoœci zniszczono pomiędzy 19 a 22 marca. Jednš z największych tragedii tego okresu była pacyfikacja wsi Bereœć z 21 marca 1944 r. Zginęło wówczas nie mniej niż 239 osób (w tym 104 kobiety i 50 dzieci). Ogółem w marcu i kwietniu we wschodniej LubelszczyŸnie zginęło co najmniej 2220 osób narodowoœci ukraińskiej, w tym 850 kobiet i 422 dzieci" - przypomnieli przedstawiciele Zwišzku Ukraińców w Polsce.

W sobotę w Sahryniu pojawili się m.in. wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca, konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk i prezes Zwišzku Ukraińców w Polsce Petro Tyma.

Uroczystoœciom przyglšdał się Wiesław Huk ze Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibš w Zamoœciu.

Huk zauważył, że jeden z uczestników uroczystoœci miał ze sobš banderowskš flagę, jednak została ona szybko schowana.

– I gdy już się wydawało, że Ukraińcy przyjechali do Sahrynia po to, żeby się pomodlić za ofiary, jeden z uczestników ubrany w wyszywankę w banderowskich barwach z wpiętym w klapę marynarki znaczkiem nacjonalistycznej partii Svoboda, wygłosił przemówienie wysławiajšce UPA, Banderę i Szuchewycza – powiedział Huk cytowany przez "Kronikę Tygodnia".

Sprawa została zgłoszona na policję w zwišzku z przyjętš nowelizacjš ustawy o IPN.