Jaki o sędzi z Irlandii: Groteska. Jaki wpływ na ściganie przestępcy ma wiek emerytalny w Polsce?

- Elity Unii Europejskiej nie sš przyzwyczajone do tego, że Polska walczy o swoje interesy i się stawia. I Polska też walczy o reformę swojego systemu sšdowniczego - powiedział Patryk Jaki, komentujšc zapytanie irlandzkiej sędzi do Trybunału Sprawiedliwoœci UE, czy Polska jest państwem prawa.

W Irlandii zatrzymano poszukiwanego przez polskiego służby Artura C. Mężczyzna poszukiwany był m.in. za handel narkotykami. Do ekstradycji Polaka nie dojdzie, ponieważ sędzia ma wštpliwoœci wobec przestrzegania zasad demokracji i praworzšdnoœci w Polsce. Artur C. przez kilka lat był poszukiwany za udział w organizacji przestępczej i handel narkotykami. Za mężczyznš wydano europejski nakaz aresztowania.

Sędzia Aileen Donnelly poinformowała, że ostatnie zmiany w polskim sšdownictwie doprowadziły do tego, że jest on "systematycznie uszkadzany".

- Warto się zastanowić, skšd Polska ma problem z elitami europejskimi czy elitami œwiatowymi. Ja jestem przekonany, że tutaj problem jest dużo głębszy. Problem polega na tym, że Polska zaczęła walczyć o swoje interesy. Polska zaczęła się stawiać, ludzie nie byli do tego przygotowani w Unii Europejskiej. Do tej pory było tak, że ktoœ przychodził do Polski, mówił tak: "zlikwidujcie stocznie", a "to nie ma problemu"; "przyjmijcie uchodŸców" - "to nie ma problemu"; "wasza wersja historii jest taka, że generalnie w II wojnie œwiatowej braliœcie udział w Holokauœcie, chociażby Jedwabne" - "no, to generalnie nie ma problemu". I tak dalej - komentował w TVN24 Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwoœci.

- Warto się zastanowić nad tym: sędzia z Irlandii podała dwa przykłady w uzasadnieniu - i to jest bardzo istotne, dlaczego podjęła takš decyzję. Jeden przykład - dlatego, że sędziowie w Polsce rzekomo sš wybierani przez polityków. Drugi - dlatego, że jest różny wiek emerytalny w Polsce. No to dobrze - pani sędzia, która wydała tę decyzję w Irlandii w jaki sposób została powołana? Na wniosek polityka rzšdu, powołana została przez polityka, przez prezydenta. W Polsce ten system jest bardziej poœredni - zauważył polityk Solidarnej Polski.

Jaki dodał, że Europejski Nakaz Aresztowania jest "powszechnie obowišzujšcym prawem europejskim", a nie układem między Polskš a Irlandiš.

- Wprawdzie w Irlandii jest bardziej upolityczniony wybór sędziów, a (sędzia) mówi, że u nas jest Ÿle. A poza tym proszę mi powiedzieć, jaki wpływ na œciganie groŸnego przestępcy ma wiek emerytalny w Polsce? Przecież to taka groteska, że to aż ciężko się komentuje - mówił Jaki w TVN24.