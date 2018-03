Sprawa wypadku Szydło trafi do sądu

Sebastian K., kierowca seicento chce pełnego procesu. Nie przyjmie propozycji prokuratury

Rafał Babiński, prokurator okręgowy w Krakowie wysłał do sšdu w Oœwięcimiu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie przeciwko Sebastianowi K., podejrzanemu o spowodowanie wypadku premier Beaty Szydło w Oœwięcimiu - poinformowała prokuratura. - Nie przyjmujemy tej propozycji, chcemy procesu - mówi „Rzeczpospolitej” mec. Władysław Pociej, obrońca Sebastiana K. Oskarżony poinformuje o swojej decyzji sšd na posiedzeniu.

Według krakowskiej prokuratury Sebastian K. nie zachował należytej ostrożnoœci skręcajšc na skrzyżowaniu w Oœwięcimiu. Dlatego nie zauważył audi z premier Beatš Szydło na pokładzie. Prowadzone przez ponad rok œledztwo nie doprowadziło do znalezienia dowodów wskazujšcych czy rzšdowe auta były kolumnš uprzywilejowanš w ruchu a więc czy miały włšczone sygnały œwietlne i dŸwiękowe. Zdaniem prokuratury nie ma to znaczenia, bo biegli uznali że winny jest kierowca seicento.

Jednak, jak pisała „Rzeczpospolita”, finał tego œledztwa skończył się skandalem - zespół trzech prokuratorów, którzy prowadzili postępowanie odmówiło wykonania polecenia przełożonego by zamknšć œledztwo i nie wyłšczyć wštek użycia sygnałów dŸwiękowych kolumny rzšdowej oraz przyczynienia się do wypadku również funkcjonariuszy ówczesnego Biura Ochrony Rzšdu. Nie zgodził się na to ich przełożony Rafał Babiński, który decyzjš na piœmie nakazał im zamknięcie œledztwa i uznanie winy Sebastiana K.

Jak ujawniła „Rzeczpospolita” 26 lutego, a więc na dwa dni przed wydaniem postanowienia o zamknięciu œledztwa zespół prokuratorów złożył wnioski o wyłšczenie ich ze œledztwa. We wtorek prok. Babiński złożył jednak wniosek o rozwišzanie zespołu i przejęcie œledztwa. Dziœ zdecydował o skierowaniu wniosku do sšdu o warunkowe umorzenie postępowanie wobec rzekomego sprawcy - Sebastiana K. Warunkowe umorzenie jest uznaniem winy, ale bez skazania.

- Sebastian chce walczyć o prawdę przed sšdem - podkreœla mec. Pociej.