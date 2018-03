1,6 mln nagród w TK? Rzecznik: nieprawda, tylko 1,578 mln

- W "Fakt Gazeta Codzienna" z 19 marca 2018 roku w artykule "1,6 miliona złotych nagród w Trybunale!" podano nieprawdziwe informacje, z których wynika, że na nagrody wydano 1,6 miliona złotych, podczas gdy na nagrody wydano 1 578 650 zł - powiedział Robert Lubański, rzecznik Trybunału Konstytucyjnego. Według niego pracownicy TK co miesišc otrzymali po 800 zł netto nagrody.

Rzecznik komentował poniedziałkowš publikację "Faktu". W okładkowym tekœcie "1,6 miliona złotych nagród w Trybunale" poinformowano, że w 2017 roku prezes Julia Przyłębska przyznała nagrody pracownikom Trybunału Konstytucyjnego. Otrzymało je 113 pracowników, w łšcznej kwocie 1 mln 578 tys. 650 zł.

Œrednio na każdego nagrodzonego pracownika przypadało ok. 13 tys. zł, jednak - jak zaznaczył rzecznik - "kwota ta jest kwotš brutto". - Kwota netto nagród to 1 milion 75 tysięcy 812 złotych. Na jednego pracownika Trybunału Konstytucyjnego kwota netto nagród za cały 2017 rok przeciętnie wyniosła około 9 tys. złotych w roku, co stanowi niecałe 800 złotych miesięcznie (miesięcznie na jednego pracownika - przyp. red.) - powiedział Lubański.

- Nagród nie otrzymali Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziowie Trybunału podobnie jak w latach ubiegłych, ponieważ sędziowie Trybunału, Sšdu Najwyższego, sšdów powszechnych, sšdów administracyjnych nie otrzymujš nagród zgodnie z ustawowymi regulacjami - zaznaczył Lubański.

Rzecznik TK podkreœlił, że "nagroda jest kodeksowš formš wyróżniania pracowników nie tylko za ich nienagannš pracę, ale również za działalnoœć wyjštkowš, wykraczajšcš poza ich zakres obowišzków". Według niego właœnie z takš sytuacjš Trybunał miał do czynienia w 2017 roku. - Biuro Trybunału Konstytucyjnego przechodziło ustawowš reorganizację, co wymagało olbrzymiego zaangażowania wszystkich pracowników - tłumaczył.

- Prezes Trybunału, przydzielajšc poszczególnym pracownikom nagrody, uwzględniła ich faktyczny nakład pracy i zaangażowanie - mówił Lubański