Czaputowicz zaprosił Timmermansa, by spotkał się z Przyłębską

- Zaprosiłem pana Fransa Timmermansa do Warszawy. Chciałbym, żeby się spotkał ze mnš, ale także z prezes Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, po rozmowie w Brukseli z wiceszefem Komisji Europejskiej.

- Bardzo dobre konstruktywne spotkanie - powiedział dziennikarzom po zakończeniu rozmów Czaputowicz. - Omówiliœmy główne punkty reformy systemu sprawiedliwoœci w Polsce. Podsumowaliœmy czterogodzinne spotkanie ekspertów, które odbyło się wczoraj - opowiadał. Wczeœniej Frans Timmermans wyraził nadzieję, że w najbliższych tygodniach dojdzie do kompromisu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce.

- Ustaliliœmy, że na spotkaniu 27 (lutego) Rady do Spraw Ogólnych Komisja przedstawi główne punkty swojego dokumentu, zwišzanego z artykułem 7. Polska będzie miała możliwoœć krótko się do tego odnieœć - zapowiedział minister.

- W międzyczasie będziemy pracować nad tzw. białš księgš, w której ustosunkujemy się do poszczególnych propozycji, zarzutów Komisji. Dialog trwa, zaprosiłem pana Fransa Timmermansa do Warszawy. Chciałbym, żeby się spotkał ze mnš, ale także z prezes Trybunału Konstytucyjnego, czy z innymi osobami, po to, żeby dalej wyjaœniać pewne elementy naszego systemu, reformy sšdownictwa - dodał Czaputowicz.

Wiceszef Komisji Europejskiej powiedział, że w marcu może złożyć wizytę w Polsce.

Zdaniem szefa dyplomacji Polska już teraz wychodzi naprzeciw zastrzeżeniom Komisji Europejskiej. - Eksperci przekonywali, że pewne zmiany zostały już wprowadzone w ustawach "prezydenckich", te postulowane przez Komisję, tak jak sposób wyboru Krajowej Rady Sšdownictwa (...). Ważna jest praktyka, tutaj uzyskałem pewne potwierdzenie, że KE obserwuje, jak reforma jest wprowadzana w życie - mówił minister.

Jak powiedział Czaputowicz, Frans Timmermans skierował proœbę, "żeby obniżyć temperaturę sporów w Warszawie, że krytyka czasami sędziów jako całoœci jest może zbyt ostra".- Myœlę, że to sš ważne uwagi i to należałoby też wzišć pod uwagę w debacie wewnętrznej w kraju - ocenił.

- Ze swej strony pokazałem, że jeœli chodzi np. o zmiany prezesów (sšdów), one nie sš masowe, dotyczš wybranych przypadków, uzasadnionych przypadków, tutaj, gdzie sšdy nie funkcjonujš najlepiej i że tu chodzi o zwiększenie efektywnoœci, wiarygodnoœci sšdownictwa w Polsce - dodał minister.

- Spór trwa. Tutaj nie ma jakiegoœ dramatycznego wydarzenia przed nami. Nie będzie ta kwestia w najbliższym czasie głosowana, więc szukamy pewnego rozwišzania, przekonujemy do naszych postulatów. Zobaczymy, czy zdołamy przekonać, jaki będzie efekt, ale na pewno temperatura sporu jest obniżona - komentował Jacek Czaputowicz.