Śledczy zajął firmę mafii paliwowej

Prokuratura zajęła przedsiębiorstwo produkcyjne kupione przez członków mafii paliwowej za pienišdze z oszustw w obrocie olejem napędowym. Œledczy wykorzystali przepisy konfiskaty rozszerzonej.

Członkowie działajšcej z rozmachem zorganizowanej grupy przestępczej ulokowali brudne zyski z nielegalnych interesów w szczególnym przedsięwzięciu – œwietnie prosperujšcych zakładach produkcyjnych - położonych na Mazowszu, o szacunkowej wartoœci ponad 49 mln zł. Sprawcy byli przekonani, że to najlepszy sposób na ukrycie brudnych zysków z działalnoœci przestępczej. Przeliczyli się – rękę na firmie położył prokurator.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Zabezpieczenie przedsiębiorstwa nastšpiło na mocy postanowienia prokuratury, poprzez ustanowienie przymusowego zarzšdu, dla którego sprawowania został wyznaczony licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie toczy się œledztwo.



Zarzšdca ma dbać o dobrš kondycję firmy – ma obowišzek składać sprawozdania z podejmowanych czynnoœci, oraz sprawozdania rachunkowe z działalnoœci firmy.



W skład zajętego przedsiębiorstwa wchodzš grunty przemysłowe o powierzchni ponad 4,5 hektarów, znajdujšce się na nich budynki, oraz linie technologiczne. W zakładach na znacznš skalę jest prowadzona działalnoœć produkcyjna. Oficjalnie właœcicielem całoœci jest jedna ze spółek. Jednak - jak ustalili œledczy - tylko formalnie.



Faktycznie przedsiębiorstwem zarzšdzało dwóch najważniejszych członków gangu paliwowego, pełnišcych w nim kierowniczš rolę. Wczeœniej kupili je bowiem za pienišdze z nielegalnego handlu olejem smarowym, który wprowadzali na rynek jako olej napędowy.



- Przez podstawione osoby, pełnišce rolę figurantów, mężczyŸni ci kupili 86 tys. udziałów w spółce przetwórczej o łšcznej wartoœci 4 mln 300 tys. zł – mówi prok. Zabłocka-Konopka. - W rzeczywistoœci to ci mężczyŸni kierowali przedsiębiorstwem i podejmowali istotne decyzje dotyczšce jego funkcjonowania – dodaje rzeczniczka.



Dokonujšc zabezpieczenia prokuratura wykorzystała przepisy procedury karnej, dotyczšce konfiskaty rozszerzonej, zwanej także rozszerzonym przepadkiem mienia. To nowe rozwišzanie ma być remedium na uciekanie z majštkiem przez oszustów czy gangsterów, którzy przepisujš swoje dobra na krewnych czy znajomych.



- Celem zabezpieczenia przedsiębiorstwa było skuteczne pozbawienie sprawców korzyœci majštkowych odniesionych z popełnionych przez nich przestępstw, oraz zabezpieczenie już na etapie postępowania przygotowawczego wykonania kar, które grożš im za zarzucane przestępstwa – tłumaczy Agnieszka Zabłocka-Konopka.



Œledczy również zajęli podejrzanym między innymi luksusowe samochody, pienišdze w różnych walutach, złotš i srebrnš biżuterię oraz złote monety. Ponadto – tiry wraz z cysternami i udziały w spółce.

Paliwowa szajka wprowadziła do obrotu ponad 20 mln litrów oleju smarowego, który sprzedawała jako napędowy. Zdaniem œledczych dopuœciła się oszustw wielkiej wartoœci na VAT i akcyzie, czym naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia rzędu ponad 40 mln zł.



Nadużyć sprawcy dopuszczali się przy wykorzystaniu firm zwišzanych z branżš paliwowš, które faktycznie były kontrolowane przez członków gangu.



- Członkowie grupy finansowali także skład podatkowy koło Nasielska na Mazowszu, który zajmował się nielegalnš produkcjš oleju smarowego na zlecenie czeskiej spółki i w ramach dostaw wewnštrzwspólnotowych był sprzedawany niemieckiej firmie, zarzšdzanej przez jednego z podejrzanych – mówi Agnieszka Zabłocka Konopka.



Po dostarczeniu oleju smarowego do baz na terenie Niemiec, olej przeładowywano do autocystern i transportowano do stacji paliw na terenie Polski już jako olej napędowy bez opłacania akcyzy i podatku.



Grupa dopuszczała się przestępstw od co najmniej lipca 2016 roku do czerwca roku ubiegłego – w Warszawie i innych miejscach w kraju, a także na terytorium Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech i Rumunii.

- Dotychczas zarzuty ogłoszono 37 osobom, z których częœć jest tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych przebywajšcych na wolnoœci zastosowano poręczenia majštkowe, zakazy opuszczania kraju i dozory policji – mówi rzeczniczka prokuratury.



Członkom szajki grozi do 10 więzienia, oraz grzywny w wysokoœci kilkudziesięciu milionów złotych.



Prokuratorzy i policjanci wcišż ustalajš wszystkie osoby i firmy zaangażowane w proceder.



Œledztwo prowadzi Wydział do Spraw Przestępczoœci Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wspólnie z policjantami z Wołomina i funkcjonariuszami Centralnego Biura Œledczego Policji, oraz przy współpracy olsztyńskiej delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno–Skarbowego.