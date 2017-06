Czesi złapani na produkcji narkotyku

Lewa wytwórnia narkotyków mieściła się w powiecie zgorzeleckim, a namierzyli ją i ukrócili proceder policjanci Centralnego Biura Śledczego z zarządu w Jeleniej Górze, przy współpracy z funkcjonariuszami organów finansowych ze Zgorzelca.

W efekcie akcji śledczy zatrzymali troje obywateli Czech, a także zabezpieczyli kompletny sprzęt służący do produkcji narkotyków, odczynniki chemiczne do ich wytwarzania, oraz siedem litrów efedryny.



- Handlarze mogli wyprodukować około pięć kilogramów narkotyku o czarnorynkowej wartości prawie 400 tys. zł. Pomysłodawca nielegalnego interesu został tymczasowo aresztowany - mówi "Rzeczpospolitej" Rafał Szymański z Centralnego Biura Śledczego Policji.



Funkcjonariusze CBŚP najpierw zdobyli sygnał dotyczący laboratorium, które miało pracować pełną parą i wytwarzać znaczne ilości metamfetaminy. Wspomagani przez funkcjonariuszy UCS ustalili miejsce, w którym miała się odbywać produkcja - na posesji w Starym Zawidowie zastali 40-letniego obywatela Czech.



- Podczas rozmowy z nim, policjanci wyczuli charakterystyczny zapach chemikaliów wykorzystywanych do produkcji narkotyków. Wtedy nabrali mocnych podejrzeń, że mężczyzna ma związek z nielegalnym procederem - zaznacza Rafał Szymański.

Funkcjonariusze przeszukali dom i znaleźli w nim profesjonalny sprzęt oraz substancje używane do produkcji metamfetaminy. W budynku były również dwie inne osoby - 33-letni mężczyzna oraz 39-letnia kobieta – także Czesi.