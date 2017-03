Polka pobita na Wyspach. Jest nagranie

Do ataku doszło 11 grudnia ubiegłego roku. Dopiero po trzech miesiącach policja postanowiła opublikować nagranie.

Rzecznik policji zaapelował do mieszkańców Coventry, by pomogli we wskazaniu napastników.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że kobieta zareagowała na rasistowskiego ataki, które trzech napastników kierowało w jej stronę. Po chwili mężczyźni zaatakowali spacerującą parę. Po uderzeniu jednego z nich, kobieta doznała złamania nosa i kości policzkowej.

Po opublikowaniu materiału na komisariat zgłosił się jeden z napastników. Przyznał, że brał udział w ataku.