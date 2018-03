Postępowanie dyscyplinarne z ławnikami

Oglšdałem nagranie z postępowania dyscyplinarnego sędziego oskarżonego o kradzież 50 zł na stacji benzynowej i doszedłem do wniosku, że dobrze się stanie, gdy w tego rodzaju sprawach, rozpatrywanych wkrótce przed Sšdem Najwyższym, pojawiš się ławnicy. I to nie dlatego, że wyroki będš sprawiedliwsze czy wnikliwiej rozpatrywane, ale może uwolnione zostanš od społecznego osšdu, że oto „kasta" znowu chroni „swoich".

Nie chcę bynajmniej rozstrzygać, czy sšd dyscyplinarny, uniewinniajšc sędziego, miał rację, czy nie, bo cała sprawa i nagranie, na którym oparte było postępowanie, nie sš jednoznaczne. Ale właœnie przy tego rodzaju niejednoznacznoœciach obecnoœć czynnika społecznego może mieć charakter tonujšcy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ostatnie rozstrzygnięcie zapewne nie przysporzyło sympatyków wymiarowi sprawiedliwoœci. I nie chodzi tu wyłšcznie o tradycyjnych pieniaczy, którzy znajdš spisek w każdej sprawie, aby podcišgnšć jš pod założonš tezę. Chodzi o zwykłych, mniej wnikliwych, nazwijmy to przypadkowych obserwatorów, którzy otrzymujš zgeneralizowanš informację, że za kradzież batonika wartego 50 groszy zwykły obywatel, do tego chory, poszedł siedzieć, a tu sędzia okazał się niewinny.

Można oczywiœcie bić się w piersi, podnosić, że takie porównania to nadużycie, a nawet manipulacja, że to dwie diametralnie odmienne sprawy. Niczego to jednak nie zmieni. Żyjemy w œwiecie uproszczeń, bo przeciętny odbiorca nie jest zainteresowany wchodzeniem w szczegóły. A na całoœć nakładajš się jeszcze konflikty, w których generalizacje można wykorzystać do potwierdzania tez.

Dziœ œrodowisko sędziowskie protestuje przeciwko nowej Izbie Dyscyplinarnej w SN. Sprawa sędziego Topyły pokazuje jednak, że œwiadomoœć społeczna, że to zwykli ludzie uczestniczš w wydaniu wyroku, może zamknšć usta niesprawiedliwym osšdom.

Zapraszam do lektury najnowszego numeru dodatku „Sšdy i prokuratura".