Cukier nie krzepi, cukier tuczy

Naukowcy ostrzegają: picie napojów słodzonych cukrem może być przyczyną nadwagi i otyłości.Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Otyłością przeanalizowało dane pochodzące z 30 opracowań dotyczących związku picia słodkich napojów z nadmierną wagą i stwierdziło, że konsumpcja cukru w tego typu napojach wiąże się z nadwagą i otyłością.

Stowarzyszenie twierdzi, że kraje, które nie podjęły działań mających na celu ograniczenie spożycia „pustych kalorii” zawartych w słodkich napojach powinny to zrobić natychmiast. Żadne z 30 badań, będących przedmiotem analizy, nie było finansowane przez branżę producentów żywności.

Badania przeprowadzono na grupach dzieci (20) i dorosłych (10) - łącznie objęto nimi 250 000 osób. Prawie wszystkie wykazały wpływ spożywania słodkich napojów na wzrost wagi uczestników eksperymentu. Zaledwie jedno, w grupie dzieci, nie wykazało związku.



Wiele krajów na całym świecie notuje wysoki poziom konsumpcji napojów słodzonych cukrem. Taki stan rzeczy uzasadnia podjęcie pilnych działań politycznych, które będą przeciwdziałać problemowi. Autorzy wskazują na sukces wyższych podatków od słodkich napojów w Meksyku, gdzie sprzedaż takich napojów spadła o 12%, a wśród najbiedniejszych grup społecznych - o 17%.



Z raportu Euromonitor International wynika, że do tej pory 19 krajów wprowadziło podatki od zawierających zbyt dużo cukru żywności i napojów, a w najbliższej przyszłości zamierzają to zrobić następne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca ograniczenie spożycia cukru o 20 proc.. Polityka zdrowia publicznego powinna zmierzać do ograniczenia konsumpcji cukru i zachęcać do spożywania zdrowych napojów i pokarmów. Taką alternatywą jest woda, która znacznie lepiej gasi pragnienie niż słodki napój, który w jednej butelce zawiera 70 kostek, czyli około 216 g cukru.