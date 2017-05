Sąd Najwyższy we Włoszech: Imigranci muszą dostosować się do wartości Zachodu

Włoski Sąd Najwyższy utrzymał wyrok skazujący dla sikha, który nosił 20-centymetrowy nóż o nazwie kirpan, uważany za święty zgodnie z zasadami jego religii. Odwołał się on od orzeczenia sądu niższej instancji, który wymierzył mu karę w wysokości 2 tysięcy euro.

Niedopuszczalne jest to, aby przywiązanie do własnych wartości, choć są one legalne zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia, prowadziło do świadomego naruszania prawa w kraju udzielającym gościny— orzekł Sąd Najwyższy.

Podkreślił, że w społeczeństwie multietnicznym konieczne jest identyfikowanie się z systemem wspólnym dla migrantów i mieszkańców. Integracja nie narzuca porzucenia kultury kraju swego pochodzenia. Niezbędne jest jednak, jak stwierdzili sędziowie, poszanowanie praw człowieka i zasad obowiązujących w kraju przyjmującym.