Wielka Brytania: słabsze e-papierosy

Nowe przepisy wprowadzono w Wielkiej Brytanii już w ubiegłym roku, jednak firmom dano 12 miesięcy na dostosowanie się do zmian. Nakazują one wprowadzenie od 20 maja maksymalnego rozmiaru pojemników na liquidy (10 ml). Oznacza to, że nie będzie można kupić już dużych opakowań, które były znacznie tańsze. Przewidywany jest również wzrost cen.

Zmiana dosięgnie także same urządzenia. Ich nowa maksymalna pojemność to 2 ml. Maksymalne dozwolone stężenie nikotyny spadnie zaś z 24 do 20 mg.

Według ostatnich badań, e-papierosy są niezwykle skuteczne w rzucaniu palenia i pozwoliły na wyjście z nałogu 1,5 mln Brytyjczykom.