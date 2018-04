Czy nawoływanie z minaretu jest tym samym co kościelne dzwony?

Czy zakazanie muezinowi wzywania na modły narusza wolnoœć religijnš? Sprawa spolaryzowała kraj, gdy muzułamanie w Växjö wnieœli o zainstalowanie głoœnika na lokalnym minarecie. I to w takim stopniu, że radna z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej w Växjö zwróciła się do wnioskodawców o wycofanie proœby. Właœnie po to, by kwestia nie podzieliła społeczeństwa. Antyimigranckie ugrupowanie Demokraci Szwedzcy żšda zorganizowania referendum w tej sprawie.

Imam Ismail Abuhelal z Växjö chce, by dzięki głoœnikowi na minarecie meczetu w dzielnicy Araby głos muezina był słyszalny przez trzy minuty w każdy pištek i przy okazji dwóch œwišt religijnych. To zdaniem imama ubogaciłoby Szwecję i potwierdzałoby wolnoœć religijnš.

Minaret w Växjö nie jest pierwszym, który korzystałby z głoœnika w porze religijnego obrzšdku. Pozwolenia majš już meczety w Karlskronie i w gminie Botkyrka w województwie sztokholmskim. W swym podaniu imam powołał się na to, że wezwanie z minaretu do modlitwy można porównać do koœcielnych dzwonów. Te bowiem również proklamujš religijne przesłanie chrzeœcijaństwa.

Decyzję dotyczšcš korzystania z przestrzeni publicznej podejmuje policja. Ta jednak potraktowała wniosek muzułamanów jako problem, który należy przekazać do biura ds. ochrony œrodowiska i zdrowia w gminie Växjö, by tam zapadła decyzja. Chodzi o to, by zbadać poziom hałasu przy nawoływaniu do pištkowych modłów, i o to, czy płynšcy z głoœnika dŸwięk nie narusza przepisów o ochronie œrodowiska. Majšc decyzję gminy, policja rozstrzygnie wniosek, bioršc też pod uwagę kwestie porzšdku publicznego.

Wniosek wywołał lawinę reakcji. Biuro w Växjö otrzymało wiele krytycznych maili. Poparcie wyraził Koœciół luterański.

Nie spowodował jednak zachwytu chadecji. Ich liderka Ebba Busch Thor zaapelowała do reprezentantów chrzeœcijańskich demokratów o głosowanie przeciw wnioskowi. – Powtarzajšce się i zinstytucjonalizowane wzywanie do modlitwy, proklamujšce religijne przesłanie ponad prywatnymi domami i mieszkaniami ludzi jest irracjonalne – argumentowała. Powiedziała też, że kwestia jest na tyle ważna, że należy jš rozstrzygnšć w skali całego kraju. Liderkę zbulwersowało również porównanie wezwań muezinów do koœcielnych dzwonów. Jak mówiła, dzwony zajmujš specjalnš pozycję w Szwecji i sš naturalnš częœciš dziedzictwa kulturowego kraju. Obwieszczajš œwięta, podczas gdy muzułmańskie wołanie na modliwę ma na celu proklamowanie duchowego prymatu nad ludŸmi zamieszkujšcymi obszary, gdzie minarety zostały wzniesione.

Do dylematu próbował się odnieœć także premier kraju Stefan Löfven.

– Jeżeli minaret się znajduje na zaludnionym obszarze i muezin wzywałby często, tak że mieszkańcy odczuwaliby, że im przeszkadza, to musi się tym zajšć gmina – mówił. Indagowany, czy jemu samemu nawoływania muezina w każdy pištek zakłócałyby spokój, odparł: możliwe, ale tego nie wiem. Rozwišzanie kwestii należy do gmin.

Trzech ekspertów prawnych z uniwersytetu w Uppsali i Sztokholmie stwierdziło, że nawoływanie do modlitwy z minaretu jest wpisane w prawo do kultywowania religii. Pod względem prawnym wolnoœć religijna jest zagadnieniem kompleksowym – napisali na łamach „Svenska Dagbladet". W akcie o formie rzšdu, stanowišcym szwedzkš konstytucję, wymienia się wolnoœć religijnš jako jednš z szeœciu wolnoœci wyrażania opinii i ma charakter absolutny. Jeżeli manifestacja religijna podlega ochronie w ramach tej wolnoœci, to nie ma żadnej możliwoœci ograniczania wyznawania religii, skonkludowali.

Jeżeli religijna manifestacja podlega którejœ z innych wolnoœci wyrażania opinii majšcej już ograniczenia, jak np. wolnoœć wypowiedzi, to obowišzujš jš reguły zawężajšce to prawo. Kwestie te reguluje też ratyfikowana przez Szwecję europejska konwencja praw człowieka.

Została tu przyjęta w 1995 r. Podstawowš zasadš, do której Trybunał Europejski wcišż się odwołuje, jest leżšcy po stronie państwa obowišzek odnoszenia się neutralnie i bezstronnie do różnych religii i œwiatopoglšdów. Demokratyczne państwo musi też działać na rzecz porzšdku, religijnej harmonii i tolerancji, stosujšc zasadę traktowania wszystkich równo. To nie oznacza, że nawoływanie na modły musi być dozwolone wszędzie, ale nie implikuje to na pewno jego zakazu w ramach „negatywnej wolnoœci religijnej". Wzywanie do modlitwy, tak jak dzwony koœcielne, wpisane jest w prawo do praktykowania swojej religii.

„Bóg jest wielki. Zaœwiadczam, że nie ma innych bogów niż Bóg. I zaœwiadczam, że Mahomet jest profetš Boga" - brzmiš słowa muezina. Niedaleka przyszłoœć pokaże, czy takie wezwanie na modły będš słyszeli wszyscy mieszkańcy kraju. ?

Autorka jest dziennikarkš, wieloletniš korespondentkš Rzeczpospolitej w Szwecji